Papież Leon XIV wezwał rządy Ukrainy i Rosji do zawarcia pokoju. - To czas, aby zrezygnowali z logiki broni - przekonywał podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Jak dodał, głos konfliktu zbrojnego musi zamilknąć, aby strony mogły w braterstwie usłyszeć coś innego. - Błagajmy Boga o to - zwrócił się do tłumu.

Zwracając się do tysięcy wiernych zebranych w południe na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział: - Niestety wojna w Ukrainie trwa, siejąc śmierć i zniszczenie. Także w tych dniach bombardowania dotknęły różne miasta, w tym stolicę, Kijów, powodując wiele ofiar.

Ojciec Święty przekazał, że "ponawia swoją bliskość z narodem ukraińskim" i łączy się w bólu ze wszystkimi zranionymi dziećmi. - Zachęcam wszystkich, by nie ulegali obojętności, ale by okazywali swoją bliskość modlitwą i konkretnymi gestami miłosierdzia - wezwał.

Leon XIV wezwał Rosję do pojednania z Ukrainą

Papież oświadczył: - Powtarzam z mocą mój pilny apel, by natychmiast zawiesić broń i poważne zaangażować się na rzecz dialogu. To czas, aby rządzący zrezygnowali z logiki broni i weszli na drogę negocjacji oraz pokoju przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej.

- Głos broni musi zamilknąć, wznieść zaś musi się głos braterstwa i sprawiedliwości - dodał Leon XIV.

Papież tego dnia modlił się także za ofiary katastrofy łodzi z migrantami, którzy próbowali dostać się na Wyspy Kanaryjskie pokonując 1100 kilometrów. Łódź przewróciła się koło atlantyckich wybrzeży Mauretanii. Zginęło ponad 50 osób, a około 100 jest zaginionych. Leon XIV podkreślił, że takie tragedie powtarzają się codziennie na świecie.

Papież nawołuje do modlitwy

Leon XIV wezwał do modlitwy o to, aby wszyscy, jednostki i społeczeństwa, w pełni wcielili w życie słowa Jezusa: "Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie". W rozważaniach przed południową modlitwą Leon XIV zachęcał do tego, by spojrzeć na siebie oczami Chrystusa.

- Przemyślmy, jak często sprowadzamy życie do rywalizacji, jak potrafimy tracić równowagę, aby uzyskać uznanie, jak bezsensownie porównujemy się jedni z drugimi. Zatrzymajmy się, aby zastanowić się, pozwolić się poruszyć Słowu, które podważa priorytety zajmujące nasze serca: jest to doświadczenie wolności - powiedział.