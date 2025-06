Papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra zwrócił się do Polaków, zachęcając do codziennej lektury Ewangelii. - Niech będzie ona dla was duchowym pokarmem, uzdalniającym do niesienia wiary i nadziei do swoich środowisk - mówił.

W środę podczas audiencji generalnej na placu Św. Piotra papież pozdrowił wszystkich pielgrzymów z Polski, przebywających w Watykanie. - Zachęcam was do codziennej lektury Ewangelii - mówił, cytowany przez Vatican News. Jak zaznaczał, to Ewangelia uzdalnia do niesienia wiary i nadziei w codziennym życiu.

Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. Nawiązał do głównego wątku katechezy

Jak zwrócił uwagę portal, apel do Polaków nawiązywał do głównego wątku papieskiej katechezy wygłoszonej w Watykanie. Papież Leon XIV mówił o "uzdrowieniach dokonanych przez Jezusa jako znakach nadziei dla współczesnego, często przytłoczonego człowieka". - W dzisiejszych czasach bardzo rozpowszechnioną chorobą jest znużenie życiem - dodawał.

- Rzeczywistość wydaje nam się zbyt skomplikowana, uciążliwa, trudno stawić jej czoła. Wówczas tracimy energię, zasypiamy, łudząc się, że po przebudzeniu wszystko będzie inaczej. Ale rzeczywistości trzeba stawić czoła, a razem z Jezusem możemy tego dokonać - powiedział.

W środę papież podzielił się także przesłaniem na wakacje dla młodzieży. - Drogie dzieci, młodzi i studenci, z początkiem wakacji zapraszam was, byście nie ustawali w modlitwie, oraz byście naśladowali cechy młodego Jezusa, który wzrastał w mądrości, latach i łasce u Boga i u ludzi'. Niech Pan błogosławi was wszystkich i zawsze chroni was od wszelkiego zła - mówił.

anw/wka / polsatnews.pl