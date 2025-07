Prośmy Pana, by dotknął serc i zainspirował umysły rządzących, aby przemoc broni zastąpiło dążenie do dialogu - mówił Ojciec Święty podczas modlitwy Anioł Pański. Leon XIV złożył także kondolencje ofiarom ogromnej powodzi w Teksasie. W niedzielę popołudniu papież uda się na letni wypoczynek do Castel Gandolfo, gdzie zostanie do 10 lipca.

Papież Leon XIV zwrócił się do wiernych o modlitwę za rządzących, aby dążenie do dialogu zastąpiło przemoc broni. - Prośmy Pana, by dotknął serc i zainspirował umysły rządzących, aby przemoc broni zastąpiło dążenie do dialogu - wezwał.

Papież powiedział również, że "pokój jest pragnieniem wszystkich narodów i jest bolesnym wołaniem tych udręczonych przez wojnę".

Papież zwrócił się do wiernych. Złożył kondolencje rodzinom ofiar

Leon XIV złożył jednocześnie kondolencje rodzinom ofiar powodzi w Teksasie, zwłaszcza rodzicom dziewczynek, które były tam na letnim obozie. - Modlimy się za nich - dodał, nawiązując do kataklizmu, w którym zginęło co najmniej 50 osób.

Ojciec Święty wyraził także uznanie dla wszystkich wiernych, którzy w ogromnym upale, jaki panuje w Rzymie, pielgrzymują, by przejść przed Drzwi Święte bazylik. Podkreślił, że gest ten jest "tym bardziej odważny i godny podziwu".

W rozważaniach na temat znaczenia misji papież powiedział: "Kobiety i mężczyźni naszych czasów - nawet kiedy wydają się pochłonięci bardzo wieloma innymi sprawami - oczekują większej prawdy, poszukują pełniejszego sensu dla swojego życia, pragną sprawiedliwości, noszą w sobie pragnienie życia wiecznego".

Bóg, dodał Leon XIV, "chce uczynić w naszym życiu i w historii ludzkości coś wielkiego, lecz niewielu jest tych, którzy to zauważają, którzy się zatrzymują, żeby przyjąć dar, by go głosić i nieść innym".

Leon XIV pozdrowił uczniów i rodziców z Polski

Papież mówił, że Kościół i świat nie potrzebują osób, które wypełniają obowiązki religijne, "pokazując swoją wiarę niczym zewnętrzną etykietkę". "Potrzebują natomiast robotników, którzy pragną pracować na polu misji, uczniów rozmiłowanych, którzy dają świadectwo o królestwie Bożym wszędzie tam, gdzie się znajdują" - wyjaśnił.

Jak stwierdził, być może nie brakuje "chrześcijan okazjonalnych", którzy od czasu do czasu dają wyraz jakimś religijnym uczuciom albo uczestniczą w pewnych wydarzeniach. Leon XIV przyznał, że niewielu jest tych, którzy są gotowi do "codziennej pracy na polu Bożym" i do niesienia Ewangelii w codzienne życie, rodzinie, do miejsc pracy i nauki, w różne środowiska społeczne. Papież pozdrowił między innymi uczniów i rodziców ze szkoły w Rzeszowie i wiernych z Legnicy.

W niedzielne popołudnie Leon XIV udaje się do podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo na dwutygodniowy odpoczynek. To powrót do tradycji letnich wakacji w miasteczku po 12 latach przerwy za pontyfikatu Franciszka. Ostatnim papieżem, który spędzał tam urlop, był Benedykt XVI.

- Życzę wszystkim, aby mogli spędzić wakacje tak, by umocnić ciało i ducha - dodał papież.

