Woody Allen na festiwalu filmowym w Moskwie. Ukraińskie MSZ krytykuje reżysera

"Hańba" i "zniewaga" to określenia, których użyło ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy na temat udziału Woody'ego Allena w Moskiewskim Tygodniu Filmowym. Amerykański reżyser ma się pojawić na nim jako gość honorowy, w formie rozmowy wideo.

"Udział Woody'ego Allena w Moskiewskim Tygodniu Filmowym to hańba i zniewaga wobec poświęcenia ukraińskich aktorów i filmowców, którzy zostali zabici lub ranni przez rosyjskich zbrodniarzy wojennych w trwającej wojnie przeciw Ukrainie" - ogłosiło w poniedziałek ukraińskie MSZ w mediach społecznościowych.

Zdaniem przedstawicieli ukraińskiej dyplomacji, Allen godząc się na uczestnictwo w tym wydarzeniu zdecydował się "przymykać oko na okrucieństwa, jakich Rosja dopuszcza się na Ukrainie każdego dnia już od 11 lat".

"Kultura nigdy nie może być wykorzystywana do wybielania zbrodni ani służyć jako narzędzie propagandy. Stanowczo potępiamy decyzję Woody’ego Allena, by uświetnić swoją obecnością krwawy festiwal Moskwy" - oświadczył resort.

Woody Allen’s participation in the Moscow International Film Week is a disgrace and an insult to the sacrifice of Ukrainian actors and filmmakers who have been killed or injured by Russian war criminals in their ongoing war against Ukraine.



By taking part in a festival that… pic.twitter.com/qQyQrqMh2z — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 25, 2025

Międzynarodowy Tydzień Filmowy w Moskwie po raz pierwszy odbył się w zeszłym roku z inicjatywy władz Moskwy, a jego celem jest promocja rosyjskiej stolicy jako międzynarodowe centrum filmowe. W tym roku odbywa się w dniach 23-27 sierpnia. Organizatorzy poinformowali wcześniej, że Allen ma wystąpić jako gość honorowy i weźmie udział w festiwalu w formie rozmowy online. Wśród gości imprezy znalazł się m.in. serbski reżyser Emir Kusturica. Allen jest zdobywcą czterech Oscarów. Jego osiągnięciom towarzyszą jednak kontrowersje dotyczące życia prywatnego. Przeszło trzy dekady temu został on oskarżony przez byłą partnerkę Mię Farrow o molestowanie seksualne ich adoptowanej córki Dylan. Później, jako dorosła kobieta także opowiedziała o przemocy ze strony przybranego ojca.

jkn / PAP / polsatnews.pl