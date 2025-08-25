Litwa ma nową koalicję rządzącą. Szefowie sejmowych frakcji partii socjaldemokratycznej (LSDP), ugrupowania Świtu Niemna oraz frakcji Związku Rolników, Zielonych (LVŻS) i Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), w skład której wchodzi trzech posłów polskiej narodowości, podpisali nową umowę koalicyjną.

Zgodnie z umową Litewska Partia Socjaldemokratyczna będzie kierować dziewięcioma resortami, Świt Niemna otrzymał trzy resorty, Związek Rolników i Zielonych oraz Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin do podziału będą mieli dwa ministerstwa. Według zapowiedzi, AWPL-ZChR przypadnie ministerstwo sprawiedliwości.

Przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski nie komentuje na razie kwestii stanowisk. Podkreśla natomiast, że priorytetem jego partii "jest troska o zwykłego obywatela, sprawiedliwość społeczna, realizacja polityki prorodzinnej i realizacja zasady niełączenia polityki z biznesem".

Litwa. Nowa koalicja u władzy, wśród nich znaleźli się Polacy

Tomaszewski przypomina, że kierowana przez niego partia już trzykrotnie wchodziła w skład koalicji rządzących - w 2000 roku, 2006 i 2016 - a obecni posłowie: Rita Tamaszuniene, Jarosław Narkiewicz i Czesław Olszewski są doświadczonymi politykami, którzy w Sejmie pracują od kilku kadencji, zajmowali też kierownicze stanowiska w resortach.

Nowa koalicja rządząca na Litwie została sformułowana po upadku rządu Gintautasa Paluckasa, któremu zarzucane są działania korupcyjne. Dotychczasową centrolewicową koalicję rządzącą tworzyły trzy ugrupowania: LSDP (przed rokiem w wyborach parlamentarnych zdobyła 52 mandaty w 141-osobowym Sejmie), Świt Niemna (20 mandatów) i Związek Demokratyczny "W imię Litwy" (14 mandatów).

W wyniku negocjacji politycznych Związek Demokratyczny "W imię Litwy" nie został zaproszony do koalicji, gdyż odmówił współpracy ze Świtem Niemna, określanym często jako ugrupowanie populistyczne. Do koalicji dołączył Związek Rolników i Zielonych, który wspólnie z AWPL-ZChR ma w parlamencie 11 mandatów.

Nowy rząd na Litwie. Jednym z zadań dalsze wspieranie Ukrainy

Poprzednia koalicja rządząca miała 86 głosów w 141-osobowym Sejmie. Obecna będzie miała 82. Pierwszym zadaniem nowego składu rządzącego będzie zatwierdzenie na stanowisko premiera Ingę Ruginiene, kandydatkę socjaldemokratów zaaprobowaną przez prezydenta Gitanasa Nausedę. Głosowanie odbędzie się we wtorek.

Po zmianie koalicji rządzącej zajdą też zmiany na kierowniczych stanowiskach parlamentu. Obecny przewodniczący Sejmu Saulius Skvernelis, lider Związek Demokratyczny "W imię Litwy" już zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Obejmie je obecny pierwszy wiceprzewodniczący parlamentu, socjaldemokrata Juozas Olekas.

Nowa koalicja rządząca do zadań priorytetowych zalicza bezpieczeństwo i obronę, wsparcie dla biznesu, poprawę warunków życia rodzin i wychowania dzieci, inwestycje w drogi i energetykę. Zobowiązuje się do wspierania Ukrainy w walce z rosyjską agresją i na jej drodze do integracji z Unią Europejską i NATO.