Prokuratura Generalna Ukrainy poinformowała o nielegalnej uprawie słoneczników w obwodzie żytomierskim w Ukrainie. Rośliny ulokowane były na polach, których ziemia jest skażona radioaktywnie. W wyniku procesu wzbogacono się o ponad 6,6 mln hrywien.

Skażona radioaktywnie ziemia była wykorzystywana do uprawy roślin na sprzedaż w obwodzie żytomierskim. Prokuratura Generalna Ukrainy przekazała, że wyhodowano niemal 365 ton słonecznika o wartości ponad 6,6 mln hrywien, które sprzedano na rynku krajowym.

Miejscowy wójt, dyrektorzy stowarzyszeń oraz geodeta są podejrzani o nielegalne użytkowanie skażonej radioaktywnie ziemi. Grunty o pow. 1790 ha zostały przekazane rolnikom na użytek wójta.

Ukraina. Nielegalna hodowla na skażonej ziemi w obwodzie żytomierskim

Tereny te należą do tzw. Strefy Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, gdzie nie można mieszkać, a tym bardziej zajmować się rolnictwem, gdyż gleba pozostaje skażona. Tylko ukraiński rząd ma prawo dysponować tymi terenami.

Przestępczy proceder polegał na tym, że miejscowy wójt, we współpracy z geodetą i dyrektorami czterech przedsiębiorstw, w roku 2021 nielegalnie przekazali te skażone tereny na podstawie wstępnych umów dzierżawy. Zyskali w ten sposób dostęp do gruntów, a państwu wyrządzono szkody szacowane na kwotę ponad 4,9 mln hrywien.



Obecnie śledczy postawili podejrzanym zarzuty i rozważają zastosowanie środków zapobiegawczych, w tym zabezpieczenie majątku osób zamieszanych.