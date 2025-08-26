Ukraina: Nielegalne uprawy na skażonej ziemi. Prokuratura stawia zarzuty

Świat Marcin Boniecki / mjo / polsatnews.pl
Ukraina: Nielegalne uprawy na skażonej ziemi. Prokuratura stawia zarzuty
Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy
Obwód żytomierski. Nielegalna hodowla na skażonej radioaktywnie ziemi

Prokuratura Generalna Ukrainy poinformowała o nielegalnej uprawie słoneczników w obwodzie żytomierskim w Ukrainie. Rośliny ulokowane były na polach, których ziemia jest skażona radioaktywnie. W wyniku procesu wzbogacono się o ponad 6,6 mln hrywien.

Skażona radioaktywnie ziemia była wykorzystywana do uprawy roślin na sprzedaż w obwodzie żytomierskim. Prokuratura Generalna Ukrainy przekazała, że wyhodowano niemal 365 ton słonecznika o wartości ponad 6,6 mln hrywien, które sprzedano na rynku krajowym. 

 

ZOBACZ: Bez tej technologii Ukraina już dawno przegrałaby wojnę

 

Miejscowy wójt, dyrektorzy stowarzyszeń oraz geodeta są podejrzani o nielegalne użytkowanie skażonej radioaktywnie ziemi. Grunty o pow. 1790 ha zostały przekazane rolnikom na użytek wójta.

Ukraina. Nielegalna hodowla na skażonej ziemi w obwodzie żytomierskim

Tereny te należą do tzw. Strefy Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, gdzie nie można mieszkać, a tym bardziej zajmować się rolnictwem, gdyż gleba pozostaje skażona. Tylko ukraiński rząd ma prawo dysponować tymi terenami.

 

Przestępczy proceder polegał na tym, że miejscowy wójt, we współpracy z geodetą i dyrektorami czterech przedsiębiorstw, w roku 2021 nielegalnie przekazali te skażone tereny na podstawie wstępnych umów dzierżawy. Zyskali w ten sposób dostęp do gruntów, a państwu wyrządzono szkody szacowane na kwotę ponad 4,9 mln hrywien


Obecnie śledczy postawili podejrzanym zarzuty i rozważają zastosowanie środków zapobiegawczych, w tym zabezpieczenie majątku osób zamieszanych.

Czytaj więcej
CZARNOBYLSKA STREFA WYKLUCZENIAOBWÓD ŻYTOMIERSKISŁONECZNIKIŚWIATUKRAINA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 