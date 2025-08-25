- Pod koniec tygodnia odbędzie się spotkanie ukraińskiego zespołu z zespołem amerykańskim - powiedział Wołodymyr Zełenski dziennikarzom w Kijowie. Rozmowy mają przybliżyć strony do ewentualnych negocjacji z Rosją i spotkania ukraińskiego prezydenta z Władimirem Putinem.

Wołodymyr Zełenski w poniedziałek zapowiedział, że pod koniec tygodnia delegacje ukraińska i amerykańska spotkają się, aby omówić możliwości przyszłych negocjacji pokojowych Ukrainy i Rosji. W poniedziałek kijowscy politycy spotkają się z wysłannikiem USA Keithem Kelloggiem.

- Dziś odbędzie się spotkanie z Kelloggiem w ramach kontynuacji tego tematu, w kontekście przygotowań do ewentualnego przyszłego spotkania ze stroną rosyjską. Pod koniec tygodnia odbędzie się spotkanie ukraińskiego zespołu z zespołem amerykańskim - powiedział Zełenski na wspólnej konferencji prasowej z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere w Kijowie.

ZOBACZ: Rój dronów nad Ukrainą. Rosja zaatakowała pod osłoną nocy

Wojna w Ukrainie. Partnerzy z dalszym wsparciem dla Kijowa

Szef norweskiego rządu ogłosił kontynuację wsparcia wojskowego dla Ukrainy w 2026 roku na poziomie takim samym, jak w bieżącym. - Oznacza to równowartość 8,5 mld dolarów w 2026 roku, co zaproponuję parlamentowi. W przeszłości parlament jednogłośnie poparł nasz program wsparcia Nansena. Jestem przekonany, że uda nam się utrzymać ten wysoki poziom wsparcia - zaznaczył.

Tzw. program wsparcia Nansena to cywilny i wojskowy program pomocowy o wartości 75 mld koron norweskich (ok. 7,4 mld dolarów) na lata 2023 - 2027. Podział środków jest ustalany corocznie zgodnie z potrzebami Ukrainy.

- Chcę osobno podziękować za dostawy (systemy obrony powietrznej) NASAMS. Nasi żołnierze bardzo cenią sobie ich jakość. Te systemy znacząco nam pomogły, zwłaszcza zimą. (...) musimy dojść do momentu, gdy wspólna produkcja NASAMS stanie się możliwa w Ukrainie - powiedział Zełenski.

Ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną

Prezydent Ukrainy zauważył, że Rosja próbuje zakłócić przygotowania kraju do zimy, atakując ukraińską infrastrukturę energetyczną. - Dotyczy to nie tylko wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, ale także wydobycia naszego gazu ziemnego. Dlatego niezwykle cenimy pomoc, jakiej Norwegia udziela Ukrainie właśnie w zakresie zakupu gazu. To bezpośrednia pomoc w ochronie życia – stwierdził.

Zełenski oświadczył, że Norwegia jest jednym z liderów we wspieraniu Ukrainy. "Dziś poruszyliśmy wiele tematów, a zwłaszcza szczegółowo omówiliśmy perspektywy dyplomatyczne oraz współpracę z partnerami w kwestii gwarancji bezpieczeństwa. Norwegia jest jednym z uczestników koalicji chętnych i Ukraina ma nadzieję, że kraj ten weźmie realny udział w działaniach, które mają zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo naszemu narodowi, państwu i całej Europie" - napisał w mediach społecznościowych, podsumowując spotkanie.

ZOBACZ: Centralna Rosja zaatakowana przez drony. Zamknięto lotniska

Ukraiński przywódca stwierdził także, że Kijów zamierza pozyskiwać co najmniej 1 mld dolarów miesięcznie od sojuszników na zakup amerykańskiej broni - podała agencja Reutersa.

W niedzielę ministerstwo obrony Norwegii ogłosiło, że przeznaczy ok. 7 mld koron norweskich (ponad 690 mln dolarów) na wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Do Ukrainy trafią m in. pociski do systemów Patriot. Do tych dostaw dołączą Niemcy, które przekażą radary.