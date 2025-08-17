Nowe informacje ws. wizyty Zełenskiego w USA. Nie leci sam

Ursula von der Leyen poleci do Waszyngtonu wspólnie z Wołodymyrem Zełenskim. W poniedziałek prezydent Ukrainy ma rozmawiać z prezydentem Donaldem Trumpem o zakończeniu wojny. Wylot do USA potwierdzają kolejni europejscy przywódcy - wśród nich m.in. Emmanuel Macron oraz Friedrich Merz.

"Na prośbę prezydenta Zełenskiego jutro wezmę udział w spotkaniu z prezydentem Trumpem i innymi europejskimi przywódcami w Białym Domu" - napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Do Stanów Zjednoczonych polecą także kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni.

Potwierdziły się również doniesienia portalu Politico, który informował, że w Białym Domu pojawi się prezydent Finlandii Aleksander Stubb, którego Trump darzy zaufaniem, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski leci do Waszyngtonu ze wsparciem

Europejscy przywódcy podjęli intensywne działania, aby nadchodzące spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie nie zakończyło się dyplomatyczną katastrofą - poinformował serwis Politico.

Decyzja o wsparciu Zełenskiego zapadła po szczycie na Alasce, gdzie Władimir Putin został przywitany przez Trumpa czerwonym dywanem. Zdjęcia ze spotkania wzbudziły obawy, że ukraiński prezydent nie zostanie potraktowany równie przyjaźnie.

Wizyta w Waszyngtonie. Kluczowy moment dla Ukrainy

Zarówno Kijów, jak i jego europejscy sojusznicy uważają, że spotkanie w Waszyngtonie będzie miało decydujący charakter. Ich wspólnym celem jest przekonanie Trumpa, by ten nie przychylił się do żądań Putina, takich jak oddanie Rosji częściowo okupowanych terytoriów Ukrainy.

- Oczywistym jest, że szczyt na Alasce wzbudził obawy w Europie, ponieważ wygląda na to, że Trump kupił dużą część argumentów Putina - powiedziała Camille Grand, była urzędniczka NATO cytowana przez Politico.

Po rozmowach na Alasce Trump wycofał się z żądania natychmiastowego zawieszenia broni, przyjął natomiast retorykę bliską Kremlowi i stwierdził, że to Kijów powinien "zawrzeć porozumienie".

Wojna w Ukrainie. Trump planuje spotkanie trójstronne

Trump zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim chciałby doprowadzić do trójstronnego spotkania z udziałem Putina. Jednak rosyjski prezydent jak dotąd odrzucał możliwość spotkania z ukraińskim przywódcą.

- (Europejscy przywódcy - red.) Chcą starać się w jak największym stopniu wpływać na proces negocjacji, ponieważ (...) nie chcą pozostawiać inicjatywy Putinowi - powiedział portalowi Politico Giuseppe Spatafora, były urzędnik NATO, który jest obecnie analitykiem badawczym w Instytucie Studiów nad Bezpieczeństwem UE. - Ogólnie rzecz biorąc, Europejczycy rozmawiają z Trumpem znacznie częściej niż w ciągu pierwszych 100 dni, co jest dobre. Mają wpływ, ale ograniczony - dodał.