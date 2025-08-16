Spotkanie Trumpa, Putina i Zełenskiego. Media podały datę szczytu

Donald Trump chce przeprowadzić trójstronne rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem w piątek 22 sierpnia - informuje portal Axios. Wcześniej, według medialnych doniesień, prezydent Ukrainy potwierdził gotowość do takiego spotkania.

O możliwych spotkaniu Trumpa, Zełenskiego i Putina dziennikarze Axios poinformowali powołując się na dwa źródła bliskie otoczeniu amerykańskiego prezydenta.

Jak przekazano, prezydent USA zaproponował organizację szczytu w trakcie rozmowy z ukraińskim przywódcą. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że jest gotowy na bezpośrednie spotkanie z Władimirem Putinem.

Jednocześnie rozmówcy Axios potwierdzili także doniesienia dotyczące zaproszenia europejskich przywódców do Białego Domu. Mieliby oni przybyć do Waszyngtonu wraz z ukraińskim prezydentem w poniedziałek.

Wcześniej o ewentualnym szczycie Trump - Zełenski - Putin informowała redakcja CBS News. Według amerykańskiej stacji rozmowy miałby się odbyć 24 sierpnia.

Rozmowa Trump - Zełenski. Prezydent Ukrainy odrzucił żądania Rosjan

O szczegółach rozmowy telefonicznej Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem informowała także redakcja New York Times. Według tamtejszych źródeł amerykański prezydent wspomniał ukraińskiemu przywódcy o żądaniach Władimira Putina dotyczących terytoriów Ukrainy.

Prezydent Rosji miał stwierdzić, że zgodzi się na zamrożenie działań frontowych w zamian za uzyskanie całości Donbasu. Wołodymyr Zełenski miał odrzucić tę propozycję.