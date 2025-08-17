Zełenski wprost o porozumieniu z Rosją. "To komplikuje sytuację"

"Rosja odrzuca liczne apele o zawieszenie broni i nie określa, kiedy skończą się zabójstwa" - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując oświadczenie europejskich liderów po rozmowie z Donaldem Trumpem. "To komplikuję sytuację" - napisał w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy odniósł się do sobotniego oświadczenia przywódców ośmiu państw nordyckich i bałtyckich, którzy ocenili między innymi, że osiągnięcie pokoju pomiędzy Ukrainą a Rosją wymaga zawieszenia broni i "żelaznej gwarancji bezpieczeństwa" dla Kijowa. Zełenski podziękował im za wsparcie.

Ukraina-Rosja. Wołodymyr Zełenski: Brak im dobrej woli

'Widzimy, że Rosja odrzuca liczne apele o zawieszenie broni i nie postanowiła jeszcze, kiedy powstrzyma zabójstwa. To komplikuje sytuację. Jeśli brak im woli, by wydać prosty rozkaz wstrzymania ataków, wiele wysiłku może wymagać sprawienie, by Rosja miała wolę (...) pokojowej koegzystencji z sąsiadami przez dziesięciolecia” - napisał ukraiński przywódca.

Zełenski napisał również, że w trwają przygotowania do jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem, zaplanowanego na poniedziałek. Podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaproszenie do Waszyngtonu.

"Ważne jest, że wszyscy zgadzają się co do konieczności rozmów na szczeblu przywódców, by wyjaśnić wszystkie szczegóły i ustalić, jakie kroki są potrzebne i zadziałają" - dodał lider Ukrainy.

Oświadczenie europejskich liderów po szczycie na Alasce

Trump spotkał się w piątek na Alasce z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, z którym według zapowiedzi miał rozmawiać o zawieszeniu broni. Po spotkaniu przyznał, że nie zawarto porozumienia, choć - jak przekonywał - osiągnięto ku temu wielkie postępy. Wspomniał też, że nierozwiązanych pozostało kilka kwestii, ale nie sprecyzował jakich.

"Z zadowoleniem przyjęliśmy wysiłki Trumpa, następnym krokiem muszą być rozmowy z udziałem Zełenskiego" - oświadczyli europejscy przywódcy po szczycie na Alasce. Dodali, że "są gotowi utrzymać nacisk na Rosję", dopóki w wojnie będą ginąć ludzie, a Kreml nie może mieć prawa weta ws. akcesji Ukrainy do NATO i UE.

Portal Axios podał, powołując się na anonimowe źródła, że Trump chciałby się spotkać wspólnie z Zełenskim i Putinem w piątek 22 sierpnia.