Amerykańskie media ujawniły pełną treść listu Melanii Trump do Władimira Putina. Pierwsza dama USA apeluje w nim o ochronę ukraińskich dzieci uprowadzonych do Rosji, podkreślając, że "chroniąc ich niewinność, przysłuży się pan nie tylko Rosji, ale całej ludzkości".

Stacja Fox News opublikowała pełną treść listu pierwszej damy USA Melanii Trump do przywódcy Rosji Władimira Putina, w którym wzywa do ochrony dzieci. Według mediów list miał przekazać Putinowi osobiście prezydent Donald Trump podczas spotkania na Alasce.

List Melanii Trump do Putina. "Przysłuży się pan całej ludzkości"

"Szanowny panie prezydencie Putin. Każde dziecko ma w sercu te same ciche marzenia, niezależnie od tego, czy urodziło się na prostej wiosce, czy w pięknym centrum miasta. Marzą o miłości, możliwościach i bezpieczeństwie przed zagrożeniem" - tymi słowami rozpoczęła list do Putina pierwsza dama USA.

Melania Trump opowiedziała się w nim za "stworzeniem świata pełnego godności dla wszystkich - aby każdy mógł obudzić się w pokoju, a jego przyszłość była strzeżona". Zaznaczyła też m.in., że "potomkowie każdego pokolenia rozpoczynają życie w czystości - niewinności, która góruje nad geografią, rządem i ideologią".

Dodała, że w dzisiejszym świecie niektóre dzieci muszą "śmiać się po cichu, niewzruszone przez otaczającą je ciemność - w cichym geście sprzeciwu wobec sił, które potencjalnie mogą przejąć kontrolę nad ich przyszłością".

Pierwsza dama napisała, że Putin mógłby "przywrócić im melodyjny śmiech". "Chroniąc niewinności tych dzieci, zrobi pan coś więcej niż tylko przysłuży się Rosji - przysłuży się pan całej ludzkości" - zwróciła się do przywódcy Rosji.

"Tak śmiała idea przekracza wszelkie ludzkie podziały, a pan, panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra" - napisała Melania Trump. "Nadszedł czas" - zakończyła list.

Wcześniej w sobotę agencja Reutera podała, że żona prezydenta USA napisała do Putina list, w którym poruszyła sytuację ukraińskich dzieci, nielegalnie uprowadzonych do Rosji.

Według Fox News Putin przeczytał list, który wręczył mu Trump, od razu po jego otrzymaniu. Stacja określa pismo autorstwa pierwszej damy jako "list pokoju".

Wojna w Ukrainie. Uprowadzenia dzieci do Rosji

Rząd w Kijowie szacuje, że Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tys. ukraińskich dzieci. W Rosji osoby te poddawane są rusyfikacji. Zabrania się im mówienia po ukraińsku i indoktrynuje treściami o charakterze propagandowym. Starsze dzieci wysyła się także na szkolenia wojskowe.

Udział w przymusowych przesiedleniach ludności cywilnej z okupowanych terenów Ukrainy był podstawą wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 roku nakazu aresztowania Putina.