Praca dla emeryta. Ile składek musi zapłacić firma, a ile zostaje w kieszeni seniora?

Zatrudnienie emeryta to częsta praktyka, zarówno dla osób chcących dorobić, jak i dla film poszukujących doświadczonych pracowników. Jednak praca na etacie lub umowie zlecenia wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek ubezpieczeniowych. Dla pracodawcy koszty są jednak niższe niż przy zatrudnieniu osoby przed emeryturą.

Niektóre fundusze (m.in. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) nie są naliczane po osiągnięciu określonego wieku. Warto rzucić okiem, jakie składki należy zapłacić i ile realnie zostaje w kieszeni seniora, który zdecydował się podjąć zatrudnienie.

Jakie składki płaci firma?

Pracodawca zatrudniający emeryta na umowę o pracę opłaca standardowe składki społeczne (emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową) oraz składkę zdrowotną. Zwolnienie dotyczy składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla osób, które ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).

Dla przykładu: przy minimalnym wynagrodzeniu 4666 zł brutto potrącenia po stronie pracownika obejmują m.in.

składkę emerytalną - 455,40 zł

rentową - 69,99 zł

chorobową - 114,32 zł

zdrowotną - 363,37 zł

Po stronie pracodawcy dochodzą m.in. składka emerytalna 455,40 zł, rentowa 303,29 zł i wypadkowa 77,92 zł.

Ile realnie zostaje emerytowi?

Na etacie, przy powyższych potrąceniach, emeryt otrzyma "na rękę" około 3510,92 zł miesięcznie. To kwota już po odliczeniu obowiązkowych składek i zaliczek na podatek dochodowy. Choć firma oszczędza na FP i FGŚP, nie ma to dużego wpływu na wysokość pensji netto dla pracownika.

Warto jednak pamiętać, że etat daje seniorowi prawo do świadczeń chorobowych i wypadkowych w czasie zatrudnienia, o ile są opłacane odpowiednie składki.

Co ze zleceniami i umowami o dzieło?

W przypadku umowy zlecenia ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Jeśli emeryt z niego zrezygnuje, przy podobnej kwocie brutto, w jego portfelu może znaleźć się ok. 3670,96 zł, po odliczeniu składki zdrowotnej w kwocie 372,65 zł.

Dobrowolne chorobowe zmniejszy tę kwotę o kolejne 114,32 zł. Natomiast umowa o dzieło zwykle nie jest oskładkowana, co zwiększa wypłatę, ale oznacza też brak dodatkowych praw do świadczeń i ubezpieczenia zdrowotnego.

Praktyczne wskazówki dla firmy i seniora

Firma powinna pamiętać o prawidłowym zgłoszeniu pracownika do instytucji ZUS i terminowym odprowadzaniu składek (oszczędności z FP/FGŚP nie likwidują obowiązku rozliczeń). Warto policzyć całkowity koszt zatrudnienia (wkład własny firmy + potrącenia pracownicze), by wiedzieć, ile faktycznie wyniesie pensja netto i wydatki pracodawcy.

Senior, zanim podejmie pracę, powinien porównać różne formy zatrudnienia. Etat daje stabilne zabezpieczenie i dostęp do świadczeń, zlecenie może zapewnić wyższe wynagrodzenie przy niższych składkach, a umowa o dzieło, największą kwotę "na rękę", ale bez ochrony ubezpieczeniowej.

red. / polsatnews.pl