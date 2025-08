Renta wdowia cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdzają liczby podane przez ZUS. Złożono ponad milion wniosków, a do uprawnionych trafiło już łącznie niemal 2,5 mld złotych. Część seniorów ubiegających się o tę formę otrzymało odmowę.

Renta wdowia to nowe rozwiązanie, stanowiące dodatkowe źródło dochodów dla starszych osób. Wypłacana jest od 1 lipca, a uprawnieni otrzymują 100 proc. własnej emerytury lub renty oraz 15 proc. świadczenia, które przysługuje im po zmarłym małżonku (albo odwrotnie). Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, beneficjenci zyskują średnio o 350 zł więcej. Są jednak ściśle określone warunki, pozwalające na dostanie tych środków.

Warunki renty wdowiej. Tylko wtedy można ją otrzymać

Istnieją cztery kryteria, które należy spełniać. Renta wdowia przysługuje, jeśli:

osiągnie się wiek emerytalny (60 lat u kobiet, 65 lat dla mężczyzn)

aż do śmierci żony/męża pozostawało się z nią/nim we wspólności małżeńskiej

nie jest się aktualnie w kolejnym związku małżeńskim

prawo do renty rodzinnej po zmarłym partnerze uzyskało się nie wcześniej niż w wieku 55 (kobiety) lub 60 (mężczyźni) lat.

Poza tymi wymogami ustalono też próg dochodowy o wysokości trzykrotności najniższej emerytury (obecnie jest to 5 636,73 zł brutto).

Odmowa wypłaty renty wdowiej. Najczęstsze przyczyny

W związku z tymi ograniczeniami, do wielu seniorów trafiły odmowy. ZUS poinformował, że wydano ich 93,9 tys. Wskazano najczęstsze przyczyny takich decyzji:

otrzymywanie świadczenia wyższego niż ustalony limit

uzyskanie prawa do renty rodzinnej po nieżyjącym małżonku wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego

brak uprawnień do własnego świadczenia

Jeśli ktoś nie zgadza się z niekorzystnym postanowieniem, może odwołać się do sądu. Warto upewnić się, czy przekazane urzędnikom dane są poprawne i czy nie ma potrzeby uzupełnienia dokumentacji lub złożenia wyjaśnień.

Renta wdowia. Terminy wypłat

Problem ten jednak nie dotyczy większości chętnych, aby skorzystać ze wsparcia. Pieniądze popłynęły w lipcu do ponad 755 tys. osób. W sumie otrzymały one dodatkowo 264,4 mln złotych. Łączna kwota wypłacanych świadczeń wyniosła w ubiegłym miesiącu 2 mld 433 mln złotych.

ZUS poinformował również o terminach, w jakich renta wdowia ma trafiać od sierpnia na konta uprawnionych. Są to: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Co ważne, seniorzy, którzy złożyli wnioski do 31 lipca i zostały one rozpatrzone pozytywnie, dostaną kwotę przysługującą im także za ten miesiąc.

Należy pamiętać, że choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje zdecydowaną większość programu, to zajmują się tym też inne instytucje.

Chodzi między innymi o KRUS czy Wojskowe Biuro Emerytalne. Każdy z tych organów będzie odpowiedzialny za wypłacanie części tego świadczenia, które zostało przez niego przyznane (czyli np. całość emerytury z ZUS i 15 proc. renty rodzinnej z WEB).

red. / polsatnews.pl