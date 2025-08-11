W ostatnich latach wzrosty opłaty za wywóz śmieci. Obecnie w ciągu roku wydatki na ten cel mogą przekroczyć nawet tysiąc złotych. To niemała kwota, szczególnie dla najbiedniejszych, wśród których jest wiele osób chorych, emerytów i rencistów. Na szczęście mogą oni starać się o zniżki. Zdarzają się też przypadki, gdy nie płaci się nic.

O tym, że dany samorząd podniósł opłatę za śmieci, mieszkańcy poszczególnych regionów mogą regularnie dowiadywać się z lokalnych mediów. Wskazywane przez radnych powody są często podobne: inflacja, wzrost płacy minimalnej, droższa energia czy coraz bardziej restrykcyjne wymogi środowiskowe. Swoje dokłada też większa ilość wytwarzanych odpadów.

Opłata śmieciowa. Kolejne podwyżki

Przykładów podwyżek nie brakuje. Niedawno w Krakowie przegłosowano wzrost cen o 30 proc. (od września). Kilka złotych więcej zapłacą także łodzianie, rzeszowianie i świdniczanie. W związku ze zmianą systemu naliczania stawek na głębsze sięgnięcie do kieszeni szykują się mieszkańcy Lublina. W ostatnich miesiącach takich decyzji było znacznie więcej. Na szczęście nie każdy mieszkaniec musi liczyć się z większymi wydatkami. Część osób, w tym seniorzy, ma prawo ubiegać się o zniżki, a nawet całkowite zwolnienie z tej opłaty.

Podstawowe zasady dotyczące opłat śmieciowych reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zawiera ona zapisy pozwalające samorządom wprowadzać ulgi. Wymieniono też potencjalnych beneficjentów:

spełniający kryteria dochodowe w pomocy społecznej (1010 zł dla samotnie gospodarującego, 823 zł w wieloosobowym gospodarstwie)

rodziny wielodzietne

Warto podkreślić, że gminy otrzymują jedynie możliwość redukcji ceny. Nie są zobowiązane, by ją wprowadzić. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady. Tam obniżka przysługuje zawsze.

Jak mniej zapłacić za śmieci?

Część lokalnych władz, mając świadomość, że stawki najbardziej obciążają najbiedniejszych, proponuje korzystniejsze rozwiązania. W Warszawie istnieje program osłonowy dla prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jeśli ich dochody nie przekraczają 1940 zł netto miesięcznie, otrzymają co najmniej 50 proc. dopłaty. Podobne rozwiązanie, lecz z wyższym limitem dochodów (poniżej 4500 zł netto miesięcznie), wprowadzono w Suwałkach.

W Katowicach przewidziano 20 proc. zniżkę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, a w Gdyni (zgodnie z kryterium pomocy społecznej) można otrzymać 15-złotową ulgę lub płacić o 10 zł mniej (dla posiadaczy kompostowników). W ramach wszystkich tych opcji znaczną grupę beneficjentów stanowią osoby starsze.

Brak pobytu w domu lub mieszkaniu? Istnieje możliwość zwolnienia z opłat

Jest też sytuacja, w której seniorzy nie zapłacą nic. Dotyczy to przypadków, gdy dana osoba nie przebywa w swojej nieruchomości. Często zdarza się, że właściciel domu lub mieszkania na stałe mieszka u członka rodziny albo przebywa w Domu Pomocy Społecznej czy placówce medycznej.

Gdy dom stoi pusty, należy ten fakt zgłosić urzędnikom. Pozytywne rozpatrzenie wniosku może oznaczać całkowite zwolnienie z opłaty za wywóz śmieci.

