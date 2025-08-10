Wysokość emerytur w Polsce bywa zróżnicowana. Niektórzy seniorzy otrzymują świadczenia porównywalne z wynagrodzeniami na wysokich stanowiskach kierowniczych, podczas gdy inni dysponują znacznie niższymi kwotami. Znajomość ustalania stawek może pomóc w uzyskaniu wyższych dochodów po zakończeniu aktywności zawodowej.

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w Polsce jest obecnie około 6,35 mln emerytów. Przeciętna wysokość wypłacanego świadczenia wynosi 4039,44 zł brutto. Trzeba jednak podkreślić, że średnia ta nie oddaje pełnej skali zróżnicowania. Różnice w wysokości emerytur są znaczne.

Rekordowe emerytury. Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych

Rekordzista od kilku lat pozostaje ten sam. To senior ze Śląska, który przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat. Składki odprowadzał prawie 63 lata, dzięki czemu obecnie, po marcowej waloryzacji, otrzymuje on ponad 51 tys. brutto miesięcznie (w ubiegłym roku było to niemal 49 tys. zł).

Jak poinformował w rozmowie z Gazeta.pl Bartosz Gaca, dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS, osoba ta przez większość kariery zawodowej pełniła funkcje kierownicze i naukowe. Na jej koncie w ZUS zgromadzono 2,4 mln zł składek.

To niejedyny przypadek wysokiej emerytury. W 2024 r. ZUS przekazał, że jedno z najwyższych świadczeń pobiera mężczyzna z Mazowsza, który po 60 latach pracy i odejściu na emeryturę niemal w wieku 86 lat otrzymywał 40,8 tys. zł brutto. Wśród kobiet najwyższe świadczenie (37,9 tys. zł brutto) trafiało do mieszkanki Bydgoszczy, która zakończyła pracę po 61 latach. Po waloryzacji w 2025 r. kwoty te wzrosły do odpowiednio 45,3 tys. oraz 42,1 tys. zł brutto miesięcznie.

Najniższa emerytura. Kilka groszy z ZUS

Są jednak i tacy seniorzy, na których konto trafia kwota niemal niezauważalna. Zgodnie z informacjami ZUS, w 2024 r. najniższa stawka wyniosła dwa grosze. Otrzymywała ją seniorka z Biłgoraju, która przepracowała jeden dzień. Inny przypadek dotyczy kobiety z woj. kujawsko-pomorskiego. Będąc zatrudniona przez trzy miesiące na umowie zleceniu, odłożyła tyle, by mieć świadczenie w wysokości sześciu groszy.

Takie przypadki nie są rzadkością. Nie zawsze bowiem jest się uprawnionym do otrzymywania ustawowej najniższej emerytury, wynoszącej obecnie niemal 1710 zł "na rękę". Pozwala na to osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz okres składkowy 20 lat w przypadku pań i 25 w przypadku panów.

Co ciekawe, rośnie liczba osób otrzymujących kwotę poniżej minimalnej. W 2025 r. jest ich 437,9 tys., co stanowi wzrost o 8,4 proc. Do ponad 25 tys. z nich trafia co najwyżej 500 zł brutto.

Czynniki wpływające na wysokość emerytury

Planując odejście z pracy, warto pamiętać o aspektach wpływających na wartość świadczenia. Im dłuższy okres składkowy, tym więcej odkłada się środków. Ponadto późniejsze zakończenie kariery zawodowej wiąże się z krótszą przewidywaną dalszą długością życia.

Nawet konkretna pora roku ma znaczenie, bo w czerwcu zawsze dochodzi do waloryzacji subkonta płatnika w ZUS. W 2025 r. jej wskaźnik wyniósł 14,41 proc., a konta ubezpieczonych zasilone zostały łącznie kwotą 566,6 mld złotych.

