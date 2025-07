W sieci ukazały się wyniki najnowszej edycji rankingu najbogatszych samorządów. Wyniki zestawienia pokazują, że najbogatszym regionem w Polsce jest Mazowsze. To województwo wyróżnia się najwyższym dochodem PKB per capita, który w 2024 roku wyniósł 881,79 złotych. Na drugiej pozycji w zestawieniu znalazło się województwo zachodniopomorskie, gdzie PKB per capita wyniosło 718,50 złotych.

Najbogatsze województwa wyłonione. Na podium także Kujawy

Na podium znalazło się także województwo kujawsko-pomorskie, gdzie PKB per capita wyniosło 701,54 złotych. Na kolejnej pozycji w zestawieniu znalazło się Podkarpacie. W tym rejonie PKB per capita wynosiło średnio 689,20 złotych. Podobna sytuacja miała miejsce w województwie dolnośląskim, gdzie PKB per capita wyniosło 677,53 złotych.

Na kolejnych pozycjach znalazły się województwa świętokrzyskie , opolskie, lubuskie oraz warmińsko-mazurskie. W tych regionach PKB per capita wynosiło kolejno 648,16, 646,16 , 644,31 oraz 642,07 złotych. W przypadku wszystkich kategorii samorządów ogólna wysokość dochodów budżetowych wyraźnie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ranking zamożności samorządów. Wiemy, które powiaty są najbogatsze

Sprawdzono także, które miasta wojewódzkie są liderami. Najwyższe pozycje w zestawieniu zajęły Warszawa, Opole i Poznań. Spośród miast na prawach powiatu najwyższe noty przypadły natomiast Sopotowi, Płockowi i Gliwicom. To właśnie te miejscowości zostały uznane za najbogatsze.

W kategorii powiatów największy sukces odnotowały powiaty: przysuski, człuchowski i opatowski. Wśród miast powiatowych na czele zestawienia znalazły się natomiast Polkowice, Grodzisk Mazowiecki oraz Pruszcz Gdański. Najbogatszymi małymi gminami miejsko-wiejskimi oraz miasteczkami są Krynica Morska, Międzyzdroje i Kamieńsk.

Ocenili zamożność samorządów. Eksperci zdradzają metodologię

Autorzy rankingu opierają się na precyzyjnej metodzie liczenia dochodów poszczególnych samorządów. Aby jak najwierniej oddać rzeczywistą zamożność poszczególnych budżetów, zostały one skorygowane o składki przekazywane w ramach tzw. podatku janosikowego oraz o skutki ulg i zwolnień w podatkach lokalnych.

Ponadto z zestawień wyłączono wpływy z dotacji celowych, które mogą jednorazowo zawyżać wyniki niektórych jednostek terytorialnych. Ostatecznie wyniki zestawienia bazują na skorygowanych dochodach w przeliczeniu na jednego mieszkańca każdej jednostki samorządowej.