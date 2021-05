Najbogatsze kraje świata przestaną finansować węglowe inwestycje za granicą

Jak podaje agencja Reutera wstrzymanie finansowania paliw kopalnych jest postrzegane jako ważny krok w kierunku ograniczenia wzrostu globalnych temperatur do 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do czasów przedindustrialnych, co według naukowców pozwoliłoby uniknąć najbardziej niszczycielskich skutków zmiany klimatu.

W komunikacie, który widziała agencja Reutera, największe gospodarki świata - USA, Wielka Brytania, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy i Japonia - oraz Unia Europejska zobowiązały się, że do końca 2021 roku podejmą konkretne kroki w kierunku całkowitego zniesienia bezpośredniego wsparcia rządowego dla elektrowni węglowych pozbawionych technologii wychwytywania i składowania emisji (tzw. unabated coal). Jak wyjaśnia Reuters, nie jest to jeszcze powszechnie stosowane w produkcji energii.