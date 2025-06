Jak wynika z danych portalu Infor.pl, na wysokie apanaże mogą liczyć biskupi. Ich dochód netto szacowany jest na około 10 tysięcy złotych miesięcznie. Składają się na niego ryczałt z Episkopatu i diecezjalne diety. Mniejsze dochody mają proboszczowie. W największych miastach może być to nawet 8 tys. złotych, zwykle kwoty oscylują wokół 4-6 tys. Pensja wikariusza to około 2,5-3,5 tys. zł na rękę.

Znaczne różnice widać w przypadku sióstr zakonnych, utrzymywanych przez zgromadzenia. Otrzymują one zazwyczaj kilkaset złotych na własne potrzeby, podczas gdy katechetki zatrudnione w szkołach mogą liczyć na wynagrodzenie sięgające około 3 tys. zł netto.

Skąd wynikają dysproporcje w zarobkach duchownych?

Na wynagrodzenia wpływa zarówno funkcja pełniona przez daną osobę, jak i położenie parafii (wsie, większe i mniejsze miasta) oraz liczba wiernych. W tym kontekście znaczenie ma wysokość i częstotliwość otrzymywanych datków. Przekazywane są one za śluby czy chrzty, ale też podczas kolędy czy w darze za rekolekcje.

Duchowni mogą też pracować zawodowo jako np. nauczyciele, wykładowcy, kapelani w szpitalach, wojsku czy policji. W związku z tym trudno mówić o jednej, stałej pensji. W wielu przypadkach dochody przekraczają średnią krajową (ponad 8,6 tys. zł brutto).

Kapłani i siostry na emeryturach. Ile otrzymują?

Kapłani uzyskają również prawo do emerytury. Za działalność duszpasterską odprowadzają oni 20-proc. składki (reszta pochodzi z Funduszu Kościelnego). Z kolei zatrudnienie na umowę o prace wiąże się już z pełnym oskładkowaniem. ZUS-owska emerytura przysługuje duchownemu, gdy osiągnie wiek 65 lat. Po ukończeniu 75. roku życia otrzymuje on też prawo do dodatkowych środków z Funduszu Kościelnego.

"Zwykły" ksiądz senior po połączeniu tych świadczeń pozyskuje około 5 tys. zł brutto. Emerytowany biskup może liczyć nawet na dwukrotnie większe wpływy. U zakonnic dochody te są niższe. Te niezatrudnione na etat otrzymują ok. 1780 zł, a katechetki - ok. 2500-3500 zł brutto - podaje Infor.pl.

Nie tylko pensja. Inne przywileje

Warto pamiętać, że starsi księża objęci są opieką instytucji kościelnych. W wielu przypadkach zapewnia się im dach nad głową, wyżywienie oraz inne podstawowe potrzeby. Podobne warunki dotyczą duchownych w czynnej posłudze - często mieszkają oni na plebaniach, mają zapewnione posiłki, a także mogą korzystać z parafialnego samochodu na potrzeby duszpasterskie.

Warto również zaznaczyć, że ofiary pieniężne ("koperty") nie zawsze trafiają do prywatnej dyspozycji duchownego, często przeznaczane są na potrzeby parafii, np. remonty świątyń.

