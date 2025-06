Wielu Polaków dostanie niespodziewane 800 zł od ZUS w lipcu. To dla "spóźnialskich"

W lipcu tysiące rodzin otrzymają od ZUS wyrównanie świadczenia 800 plus. Mogą więc liczyć nie na 800 złotych w przypadku posiadania jednego dziecka, ale o aż 1600 złotych jednorazowego zasiłku. Nie wszyscy jednak mają na niego szansę. Chodzi wyłącznie o tych, którzy złożyli wniosek za późno, przez co mieli miesięczną przerwę w wypłacie tego ważnego dodatku.

800 plus to świadczenie rodzinne, które od stycznia 2024 r. zastąpiło dotychczasowe 500 plus. Od 1 lutego 2025 r. można było składać wnioski na nowy okres świadczeniowy: od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku.



Jak podaje ZUS, aby zachować ciągłość wypłat (czyli nie mieć przerwy w czerwcowym przelewie), należało złożyć dokumenty do 30 kwietnia 2025 roku. Nie każdy niestety o tym pamiętał.

ZOBACZ: Masz 65 lat lub więcej? Rząd przygotował dla seniorów dodatkowe pieniądze

Jednak ci, którzy się spóźnili, mogą odetchnąć z ulgą. Świadczenie nie przepada. ZUS wypłaci je później, wraz z wyrównaniem.

800 zł w lipcu? Tylko dla jednej grupy

Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy złożyli wniosek w okresie od 1 do 31 maja 2025 roku, nie mogą liczyć na wypłatę w czerwcu. Zgodnie z harmonogramem ZUS, otrzymają 800 zł wyrównania w lipcu. Standardowe przelewy wrócą potem już co miesiąc i będą przekazywane regularnie w całym aktualnym okresie świadczeniowym, czyli do 31 maja 2026 roku.

ZOBACZ: ZUS wypłaca znaczne pieniądze po zmarłych, ale niewielu wie o tej możliwości



Jak podaje ZUS, wyrównanie obejmuje jedynie czerwiec, czyli miesiąc, od którego formalnie przysługuje nowe świadczenie. Wypłata trafi na te same konta, na które rodziny otrzymują comiesięczne przelewy.

Co z osobami, które złożyły wniosek dopiero w czerwcu?

Te osoby również nie zostały pominięte. W ich przypadku świadczenie trafi na konta jeszcze później, bo do końca sierpnia 2025 roku. Za to w jednym miesiącu wypłacone zostanie 800 plus w potrójnej wysokości - świadczenie aktualne oraz dwa zaległe, czyli za czerwiec i lipiec.

ZOBACZ: Dodatkowe pieniądze z ZUS po ukończeniu 60. roku życia. Komu przysługują?



Taka konstrukcja systemu sprawia, że świadczenie można odzyskać, mimo spóźnienia się ze złożeniem wniosku. Ważne jednak, aby nie przegapić ostatecznego terminu, jakim jest koniec lipca. Po tej dacie każda kolejna zwłoka oznacza stratę części pieniędzy.

Nie trzeba składać dodatkowych wniosków

Zgodnie z informacjami z ZUS, wyrównanie za 800 plus zostanie wypłacone automatycznie. Rodziny nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, jeśli złożyły wniosek dopiero w maju lub czerwcu.

Dane są przetwarzane przez system, a przelewy planowane są według kolejności wpływu dokumentów. Dla pewności, status wniosku i planowaną datę wypłaty można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

ZOBACZ: Emeryci odzyskają niemałe pieniądze. Skarbówka ujawnia, kiedy ruszą wypłaty



Przelewy wychodzą w dziesięciu terminach w ciągu miesiąca:

2. dnia miesiąca

4. dnia miesiąca

7. dnia miesiąca

9. dnia miesiąca

12. dnia miesiąca

14. dnia miesiąca

16. dnia miesiąca

18. dnia miesiąca

20. dnia miesiąca

22. dnia miesiąca

Jeśli termin wypłaty wypada w dzień wolny, wówczas świadczenie zostaje przekazane w roboczy dzień poprzedzający dzień wolny.

Uwaga: po 1 lipca bez wyrównania

Rodziny, które złożą wniosek o świadczenie dopiero w lipcu lub później, nie mogą liczyć na wyrównanie za poprzednie miesiące. Jak informuje ZUS, świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej.

WIDEO: Ziemia dla przedsiębiorców. Szczerze o pieniądzach odc. 276 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl