8500 zł od ZUS w pół roku? To świadczenie można dostać już teraz

Od marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca nowe świadczenie, tzw. rentę szkoleniową. To nawet 1409 zł brutto miesięcznie. Skorzystać z niego mogą osoby, które utraciły zdolność do dotychczasowej pracy i wyraziły chęć przekwalifikowania się, aby móc nadal zarabiać na swoje utrzymanie. Wniosek można złożyć już teraz, a środki trafią na konto w kolejnym miesiącu.

Polski system ubezpieczeń społecznych wprowadził rozwiązanie, które ma wspierać osoby tracące zdolność do pracy w jednym zawodzie, ale wciąż gotowe do podjęcia aktywności zawodowej w nowym kierunku.

Renta szkoleniowa przysługuje osobom, które w wyniku choroby lub innego zdarzenia losowego nie mogą już wykonywać dotychczasowej pracy, ale po przeszkoleniu mają szansę kontynuować zatrudnienie w nowej roli.

Dla kogo jest renta szkoleniowa?

Świadczenie skierowane jest do ubezpieczonych w ZUS, którzy spełnią łącznie trzy warunki:

utracą zdolność do wykonywania swojej obecnej pracy

uzyskają orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o celowości przekwalifikowania

złożą wniosek wraz z planem lub propozycją dalszego kształcenia zawodowego

Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie, renta szkoleniowa nie przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy. Jej celem jest wsparcie tych, którzy mogą jeszcze funkcjonować na rynku pracy, ale w innej roli zawodowej.

Jakie pieniądze i przez ile czasu?

Wysokość renty szkoleniowej wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty, ale nie mniej niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Obecnie jest to 1409,11 zł brutto miesięcznie. ZUS wypłaca ją przez okres do sześciu miesięcy, co daje łącznie świadczenie w wysokości około 8 454 zł brutto.

W wyjątkowych sytuacjach, np. jeśli osoba kształci się dłużej lub wymaga dodatkowego przygotowania, renta może być wydłużona o kolejne trzy miesiące, a w szczególnych przypadkach nawet do 30 miesięcy. Takie przypadki wymagają jednak dodatkowego uzasadnienia.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o rentę szkoleniową można złożyć:

przez platformę PUE ZUS

osobiście w oddziale ZUS

za pośrednictwem poczty

Do dokumentów należy dołączyć orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy wraz z zaleceniem przekwalifikowania, a także informację o planowanym kierunku kształcenia. Może to być np. kurs zawodowy, staż lub inna forma dokształcania.

Świadczenie wypłacane jest od miesiąca, w którym złożono kompletny wniosek, dlatego nie warto zwlekać.

Czas na nowe kwalifikacje

Renta szkoleniowa to odpowiedź na zmieniający się rynek pracy i potrzeby osób, które nie chcą być wykluczone zawodowo tylko dlatego, że nie mogą już wykonywać dotychczasowej pracy. Świadczenie zapewnia nie tylko wsparcie finansowe, ale również realną szansę na zdobycie nowych kwalifikacji i odnalezienie się w nowym zawodzie.

Jak tłumaczy ZUS przekwalifikowanie może obejmować m.in. zawody mniej obciążające fizycznie, stanowiska biurowe, prace w ochronie zdrowia czy pomoc społeczną. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji i dostępnych szkoleń.

red. / Polsatnews.pl