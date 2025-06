Przekazy pieniędzy w ramach renty wdowiej rozpoczną się w lipcu 2025 roku. Korzystający z rozwiązania będą mogli połączyć swoją emeryturę lub rentę z częścią świadczenia po zmarłym małżonku. Z rządowych danych wynika, że o tę formę wsparcia ubiega się ponad milion osób.

Renta wdowia. Oto najczęstsze błędy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o najczęściej popełnianych błędach, które mogą skutkować wydłużeniem procedury lub decyzją odmowną.

Rzeczniczka podlaskiego ZUS Katarzyna Krupicka zaleca, aby dokładne zapoznać się z treścią dokumentu i nie pomijać żadnego z pytań. Przestrzega przed pozostawieniem niewypełnionych miejsc.

- Najczęściej popełnianym błędem jest niewłaściwe wypełnienie rubryk na stronie trzeciej wniosku, w sekcji dotyczącej oświadczenia wnioskodawcy - informuje urzędniczka.

Jako przykład podaje punkt "Mam przyznane inne świadczenie emerytalno-rentowe lub mam złożony wniosek o inne świadczenie emerytalno-rentowe i oczekuję na decyzję w tej sprawie". Nierzadko błędnie zaznacza się tam odpowiedź "nie".

Tymczasem, jeśli senior nie korzysta z danego świadczenia, ale ma do niego prawo (np. nie pobiera przysługującej renty rodzinnej tylko swoją emeryturę, bo jest wyższa), powinien zaznaczyć pole "tak".

Jako inne powszechne uchybienie wskazuje się pominięcie odpowiedzi na pytanie o zagraniczne świadczenia. Pozostawienie tam pustej rubryki może prowadzić do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. To przekłada się na dłuższy czas oczekiwania na przyznanie środków.

Sam wniosek o rentę wdowią kierowany do ZUS oznaczony jest kodem ERWD. Można go złożyć zarówno elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, jak i osobiście w placówce Zakładu albo drogą pocztową. Jest szansa, by to zrobić za pośrednictwem innej osoby, musi ona jednak mieć stosowne pełnomocnictwo.

Warunki przyznania renty wdowiej

Warto też przypomnieć podstawowe informacje dotyczące świadczenia. Występuje ono w dwóch wariantach. Można otrzymać pełną kwotę swojej emerytury lub renty i 15 proc. (od 2027 r. - 25 proc.) renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, lub odwrotnie.

O rentę wdowią mogą się ubiegać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn) i spełniły warunki do renty rodzinnej po ukończeniu odpowiednio 55 i 60 lat.

Ważne, by w chwili śmierci małżonka pozostawały z nim we wspólności małżeńskiej. Zawarcie nowego związku małżeńskiego wyklucza możliwość skorzystania ze świadczenia.

Maksymalna łączna kwota otrzymywanych pieniędzy nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury (obecnie jest to 5342,88 zł brutto).

red. / polsatnews.pl