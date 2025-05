IMGW ostrzega przed burzami. Alerty w kilku województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie I stopnia przed burzami w pasie południowej i zachodniej Polski w woj. śląskim, podkarpackim, opolskim, małopolskim, lubelskim i dolnośląskim.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu z wielkością opadów od 20 do 35 mm. Lokalnie wystąpią opady gradu oraz porywy wiatru do około 65 km/h" - poinformowano na stronie IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje do godzin wieczornych.

Temperatura wyniesie od 19 do 25 st. C. Najcieplej na zachodzie i południu, 23-25 st. C, w centrum około 23 st. C, a na zachodzie i północy do 22 st. C.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

W nocy z soboty na niedzielę w północno-wschodniej części kraju IMGW przewiduje zachmurzenie małe i umiarkowane, a w pozostałej części większe.

Najchłodniej będzie nad morzem i w centrum Polski, około 10-12 st. C. Na zachodzie i południu między 13-15 st. C, a na wschodzie po 11 st. C. Wiatr słaby, ale zmienny we wszystkich regionach.

Pogoda. Przelotne opady w dzień wyborczy

- W niedzielę będzie burzowo i deszczowo, w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu – poinformowała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha. Dodała, że na zachodzie i południu w ciągu dnia wystąpić mogą burze, którym towarzyszyć będzie intensywny deszcz.

Przez cały dzień wyborcom towarzyszyć będzie sporo chmur, spodziewane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. W całej Polsce pojawią się przelotne opady, a na południu i zachodzie burze. Opady będą intensywne, do 25 mm, a podczas burz porywy wiatru sięgną około 85 km/h.

Temperatura będzie wysoka, w centrum i na zachodzie do 28 st. C, we wschodniej części kraju do 24 st. C. Nad morzem i w górach około 25-26 st. C.

- W niedzielę nie tylko w wyborach, ale też w pogodzie będzie walka - powiedziała synoptyczka.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę. Zmierzą się w niej kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki. Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7.00 do 21.00.

jkn/ sgo / PAP