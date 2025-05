Będzie gorąco i burzowo. Prognoza pogody na wybory

Pogoda w niedzielę, w dniu drugiej tury wyborów prezydenckich choć ciepła, może być kapryśna. Z prognoz wynika, że temperatura dojdzie nawet do 28 st. C.

Wzrost temperatur zauważamy już w ciągu tygodnia. W sobotę w większości Polski termometry pokażą 19-22 st. C. Przewidywane są także miejscowe przelotne deszcze.

Wybory prezydenckie 2025. Prognoza pogody

Niedziela 1 czerwca przywita nas wyższą temperaturą. Jak informuje serwis twojapogoda.pl, na wschodzie będzie słonecznie, zaś na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane. Późnym popołudniem i wieczorem chmury przyniosą burze.

Według synoptyków w niektórych miejscach kraju możemy spodziewać się najsilniejszych burz od początku roku. Będą one związane z wymianą mas powietrza na chłodnym froncie atmosferycznym.

W całej zachodniej połowie kraju termometry pokażą od 25 do 28 stopni, a przy granicy z Niemcami do 29-30 stopni.

Znad zachodnich regionów do godzin wieczornych burze przemieszczą się w głąb kraju, a w nocy z niedzieli na poniedziałek dotrą nad wschodnie województwa.



W ciągu godziny może spaść do 40 mm deszczu, co może spowodować lokalne podtopienia. Miejscami może spaść także grad. Przewidywany jest porywisty wiatr, osiągający do 90 km/h.

an / polsatnews.pl