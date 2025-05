Weekend rozpoczął się chłodnym i miejscowo deszczowym piątkiem. Weekend zapowiada się lepiej - minimalnie cieplej, lecz pochmurnie.

Pogoda na sobotę. Miejscami wystąpią przymrozki

W nocy na południu i wschodzie wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie, jedynie na wybrzeżu zachmurzenie początkowo duże i zanikające opady deszczu. Na Podhalu oraz w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura minimalna w nocy i wczesnym porankiem to 2 st. Celsjusza na pojezierzu pomorskim, około 5 st. Celsjusza w centrum i nad morzem oraz 10 st. Celsjusza na północnym wschodzie. Na zachodzie i południowym zachodzie możliwe będą przygruntowe przymrozki do -1 st. Celsjusza. W rejonach podgórskich temperatura minimalna około 0 st. Celsjusza i przygruntowe przymrozki do nawet -3 st. Celsjusza.

W dzień występować będzie duże zachmurzenie z przejaśnieniami głównie na zachodzie kraju. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st. Celsjusza na południowym wschodzie, około 13 st. Celsjusza nad morzem, do 17 st. Celsjusza na zachodzie.

Niedziela nieco cieplejsza

W nocy z soboty na niedzielę zwłaszcza na południowym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 0 st. Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat oraz możliwe przygruntowe przymrozki do -3 st. Celsjusza. W centrum około 5 st. Celsjusza, a na północnym zachodzie do 7 st. Celsjusza.

Niedziela będzie najcieplejszym dniem w ten weekend. Zachmurzenie w całym kraju będzie duże z rozpogodzeniami w centrum. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie także burze. W ciągu dnia będzie od 14 do 17 st. Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze od 17 do 20 st. Celsjusza.

lł / IMGW