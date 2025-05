Końcówka maja nie będzie nas rozpieszczać pod względem pogody. Kolejne dni zapowiadają się deszczowo, nie ma również co liczyć na wiosenne upały. Prognozowane są za to przygruntowe przymrozki, które mogą zaszkodzić uprawom w wielu miejscach w kraju.

Końcówka maja pozostanie deszczowa i pochmurna. Jak dotąd ten miesiąc jest o 2,9 stopnia Celsjusza chłodniejszy niż średnia z poprzednich lat liczona od 1991 roku. Za ostatnie chłody i przymrozki odpowiada niż Magnus i masy powietrza nadciągające z Arktyki.

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże na wschodzie kraju, gdzie przewiduje się opady deszczu. Na północy oraz na Przedgórzu Sudeckim możliwe burze, w Tatrach opady śniegu do 5 cm.

Pogoda. Deszcz i przymrozki nad Polską

- Ze względu na zachmurzenie temperatura będzie zróżnicowana, wschodnia część naszego kraju będzie najchłodniejsza - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Tomasz Siemieniuk.

Termometry wskażą od 9 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, 13 stopni Celsjusza nad morzem, do 18 stopni Celsjusza w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie kraju i na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 0 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, 4 stopni Celsjusza centrum, do 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie.

Ostrzeżenia IMGW

Na najbliższą noc IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Obowiązywać będą w województwie: lubelskim, podkarpackim, we wschodniej połowie województwa małopolskiego, mazowieckiego, w południowej części województwa podlaskiego i śląskiego i wschodniej części Świętokrzyskiego. Przymrozki obejmą też południową część Dolnośląskiego i Pomorskiego, północną część woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz zachodni kraniec warmińsko-mazurskiego.

Na tych obszarach prognozowany jest spadek temperatury do około 1 stopni Celsjusza, przy gruncie lokalnie do - 2 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich Karpat do -3 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do niedzieli, do godziny 6 rano.

We wschodniej części kraju mogą formować się mgły, ograniczające widoczność do 200 m. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych.

W niedzielę zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, na zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich, 15 do 17 stopni Celsjusza w centrum, do 20 stopni Celsjusza nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, za zachodzie porywisty, z kierunków południowych.

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pogodna. Na zachodzie i w centrum możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 3 stopni Celsjusza w rejonach Karpat, 5 st. C na wschodzie, około 9 st. C w centrum, do 12 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, południowy i południowo-zachodni.

