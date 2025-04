"Przyjąłem z wielkim rozczarowaniem". Prezydent o wystąpieniu szefa MSZ

- Żałuję i przyjąłem z wielkim rozczarowaniem - powiedział Andrzej Duda o wystąpieniu w Sejmie szefa MSZ Radosława Sikorskiego. - Pan minister de facto sprowadził wszystko do polityki partyjnej, używając hasła jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich i wykrzykując je na sali sejmowej - dodał prezydent.

Radosław Sikorski wygłosił w środę w Sejmie swoje expose. Posłowie wysłuchali informacji szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2025 roku.

Wystąpieniu przysłuchiwał się Andrzej Duda, który później zabrał głos na zorganizowanej w Sejmie konferencji prasowej.

"Kontestowało to dosyć boleśnie z dzisiejszym wystąpieniem"

Na samym początku prezydent podkreślił, że cieszy się, że razem z polskimi parlamentarzystami i przedstawicielami rządu mógł oddać hołd zmarłemu Papieżowi Franciszkowi. Następnie przypomniał, że śmierć papieża zbiegła się w czasie z tysięczną rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego.

- Biorąc pod uwagę ten wielki międzynarodowy wymiar tych dwóch wydarzeń, kontestowało to dosyć boleśnie z dzisiejszym wystąpieniem pana ministra sprawa zagranicznych - ocenił prezydent Andrzej Duda.

- Zwłaszcza z tym, co miało miejsce na końcu, gdzie pan minister de facto sprowadził to wszystko do polityki partyjnej, używając hasła jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich i głośno wykrzykując je na sali sejmowej - dodał.

Prezydent odniósł się w ten sposób do słów Sikorskiego, który na koniec swojego wystąpienia powiedział: "Cała Polska naprzód". Słowa te są hasłem Rafała Trzaskowskiego w kampanii wyborczej.

- Przez prawie 10 lat sprawowania zaszczytnego urzędu Prezydenta RP z całą powagą podchodziłem do zapisu konstytucji, który mówi, że realizacja polityki zagranicznej przez wszystkich tych, którzy w niej uczestniczą, musi polegać na współdziałaniu. (...) To także umiejętność wzniesienia się ponad partyjne kwestie, spory i połajanki wewnętrznej polityki. Szkoda, że na zakończenie przemówienia ministra padło to partyjne hasło i szkoda, że tyle razy mieliśmy do czynienia z politycznymi, partyjnymi wycieczkami - stwierdził Andrzej Duda.

"Żałuję i przyjąłem z wielkim rozczarowaniem"

Prezydent wyraził również "żal i wielkie rozczarowaniem", że Radosław Sikorski "nie znalazł w swoim wystąpieniu miejsca na to, żeby zaznaczyć rozwijającą się i znakomicie funkcjonującą współpracę międzynarodową, jaką Polska realizuje w ramach Trójmorza"

Przypomniał, że za kilka dni będziemy mieć w Warszawie szczyt Trójmorza. - Przyjadą prezydenci państw, szefowie rządów, partnerzy strategiczni, sekretarz ds. energii USA, przedstawiciele Japonii, Zatoki Perskiej i wielu krajów, które są zainteresowane współpracą. Będzie to wielkie wydarzenie międzynarodowe - największe w okresie całej prezydencji w UE - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda ocenił, że powiedział, że sukcesy polskiej prezydencji w Radzie UE "z pewnością nie sprowadziły się do obecności i podejmowania w Polsce ważnych rzeczywiście decyzji w sprawach międzynarodowych i europejskich, bo ważne spotkania odbywają się w Paryżu, w Brukseli i innych miejscach".

- Premier Donald Tusk na te spotkania jeździ, ale nie organizuje takich spotkań w Polsce - dodał. - Nie wiem, czy wynika to z jego niechęci do tego, że musiałby współdziałać w tym zakresie z prezydentem RP, czy też wynika z jego niemocy i nieumiejętności skutecznego zaproszenia do Polski przywódców międzynarodowych - zauważył.

"O współpracy z USA nie było praktycznie nic"

Prezydent podkreślił również, że "nie ma dziś bezpieczeństwa bez ścisłej współpracy z USA". - Nie będzie bezpieczeństwa europejskiego i nie będzie najprawdopodobniej niestety możliwości postawienia skutecznej blokady rosyjskiemu imperializmowi bez absolutnie ścisłej współpracy euroatlantyckiej, bez absolutnie ścisłe współpracy europejsko-amerykańskiej, a z mojego punktu widzenia, jako prezydenta, przede wszystkim stale zacieśnianej i umacnianej współpracy polsko-amerykańskiej - powiedział.

Ocenił, że w związku z tym "tu jest jedna, bolesna kwestia, która ogromnie żałuję, że nie wybrzmiała w wystąpieniu ministra spraw zagranicznych". - Chyba dla nikogo nie ma wątpliwości, że Stany Zjednoczone są najpotężniejszym mocarstwem militarnym na świecie i dla nikogo chyba nie ma wątpliwości, że nie ma dziś bezpieczeństwa wobec państwa nuklearnego, jakim jest Rosja, które odrodziło swoje imperialne ambicje, bez ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi - stwierdził Andrzej Duda.

- Niestety o tej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w expose pana ministra nie było praktycznie nic - dodał.

Jak przypomniał, w najbliższych dniach w Polsce będzie amerykański sekretarz ds. energii Chris Wright. - Cieszę się, że (...) będzie się on spotykał także z premierem Donaldem Tuskiem, bo to są bardzo ważne dla Polski kwestie - współpraca z USA i realizacja tego najważniejszego zadania w dziedzinie energetyki, jakie mamy i jakie, jak wierzę, zostanie skutecznie zrealizowane we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, czyli budowa elektrowni atomowej dla Polski - powiedział prezydent.

"Żałuje, że szef MSZ nie wspomniał o ważnych inwestycjach"

Andrzej Duda stwierdził również, że żałuje, że szef MSZ w swym sejmowym wystąpieniu nie wspomniał o ważnych dla pozycji międzynarodowej Polski inwestycjach, jak Centralny Port Komunikacyjny oraz "bardzo delikatnie" wspomniał o kwestii wejścia Polski do G20.

- Żałuje, że pan minister tylko tak bardzo delikatnie na ten temat wspomniał, bo ta kwestia dla naszego prestiżu i dla naszego przyszłego rozwoju gospodarczego znaczenie fundamentalne - powiedział.

Jako równie istotne wymienił ważne inwestycje, takie jak elektrownia jądrowa i Centralny Port Komunikacyjny. - Ja wiem, że lotnisko jest w Berlinie - ironizował prezydent. Ale - dodał - jest przekonany, że większość Polaków zgadza się z nim, że "potężne międzynarodowe lotnisko", z którego można lecieć we wszystkie zakątki świata, powinno być w Polsce.

Zaznaczył, że chodzi też o bezpieczeństwo i przywołał rozmowy m.in. z amerykańskimi generałami o tym, że - aby sprawnie przemieścić tu wojska sojusznicze - potrzebne jest wielkie lotnisko, które podoła takiemu zadaniu. Podkreślił, że z tego punktu widzenia Centralny Port Komunikacyjny jest niezbędny, a Polska jest już krajem, który może realizować takie inwestycje.

- Bardzo żałuję, że pan minister spraw zagranicznych o tych ważnych inwestycjach, które mają fundamentalne znaczenie dla budowania naszej pozycji międzynarodowej nie wspomniał - powiedział prezydent.