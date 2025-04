Andrzej Duda stwierdził, że słowa Siergieja Naryszkina są "typowe dla szkoły - jeszcze sowieckiej - dezinformacyjnej propagandy". - Klasyczna, bałamutna rosyjska dezinformacja - podkreślił prezydent podczas konferencji z prezydentem Chorwacji Zoranem Milanoviciem.

- To mówi Rosja, która relokuje swoją broń nuklearną, bezczelnie zbliżając ją do granic NATO i UE - mówił o tym sam Władimir Putin. Rosja, która w sposób agresywny zachowuje się wobec NATO i która realizuje swój brutalny i krwiożerczy imperializm, atakując od trzech lat Ukrainę - zaznaczył Duda.

Rosja grozi NATO. Andrzej Duda: Bezczelne kłamstwa i dezinformacja

Prezydent podkreślił, że NATO jest sojuszem obronnym i wszystko, co czyni "jest tylko i wyłącznie odpowiedzią na agresywne działania rosyjskie".

Odnosząc się do wypowiedzi szefa służby zagranicznego wywiadu Rosji, prezydent stwierdził, iż Moskwa "kontynuuje bezczelną polityką", rozsiewa "bezczelne kłamstwa i dezinformację", co udowadnia Naryszkin "wizytując zwasalizowaną Białoruś".

- Jedyne, co mogę zasugerować partnerom zwłaszcza ze wschodniej flanki NATO to zachowanie spokoju i kontynuowanie rozsądnej polityki, jaką prowadziliśmy do tej pory - mówił prezydent. - Jedynym państwem agresorem, który atakuje, bombarduje, morduje ludzi jest Rosja - zaznaczył.

Współpracownik Putina grozi NATO. "W pierwszej kolejności ucierpi Polska"

Wypowiedź bliskiego współpracownika Władimira Putina - o którą został zapytany Duda - padła podczas wystąpienia medialnego w Mińsku. Szef służby zagranicznego wywiadu Rosji w stolicy Białorusi złożył wizytę Alaksandrowi Łukaszence.

Siergiej Naryszkin mówił, że "służby bezpieczeństwa Rosji i Białorusi są gotowe do proaktywnego działania, biorąc pod uwagę, zwiększoną eskalację ze strony Europy w związku z Ukrainą".

- Jeśli NATO zaatakuje Rosję lub Białoruś, Moskwa dokona odwetu na Sojusz Północnoatlantycki jako całość, ale Polska i kraje bałtyckie ucierpią w pierwszej kolejności - groził szef służby zagranicznego wywiadu.

W rozmowie z dziennikarzami w Mińsku Naryszkin odniósł się także do kwestii Ukrainy, która - w jego ocenie - nie jest zainteresowana pokojem.

Negocjacje między USA a Rosją. "Intensywny dialog na różnych poziomach"

- Rozumiemy, że Ukraina chce militarnej kontynuacji konfliktu i rozumiemy dlaczego. Tylko w takich warunkach obecne władze w Kijowie pozostaną na swoich stanowiskach i nie odpowiedzą przed narodem za swoje decyzje - mówił współpracownik Putina, którego słowa cytuje propagandowa agencja RIA Novosti.

Nawiązując do kontaktów z Waszyngtonem Naryszkin oznajmił, że "trwa dość intensywny dialog na różnych poziomach między przedstawicielami Rosji i Stanów Zjednoczonych". - Sam fakt kontaktów jest pozytywny - oświadczył. Jego zdaniem poprzednia administracja - Joe Bidena "w ciągu czterech lat dosłownie do końca zniszczyła stosunki między Rosją a Stanami Zjednoczonymi".



Specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff informował wcześniej, że Putin "w końcu przedstawił warunki osiągnięcia trwałego pokoju".

Doradca Donalda Trumpa nie wyjawił, czego dokładnie zażądał rosyjski dyktator, ale oznajmił, że umowa dotyczy przede wszystkim anektowanych przez Rosję ukraińskich terytoriów, ale też kwestii NATO. - Istnieje możliwość przekształcenia relacji Rosja - Stany Zjednoczone - zauważył Witkoff.