Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował we wtorek, że wręczył Agnieszce Bartol nominację ambasadorską.



"Ekspertka, patriotka, dyplomatka. Gratuluję pani ambasador Agnieszce Bartol! Cieszę się, że to właśnie na pani ręce mogłem przekazać pierwszą nominację ambasadorską" - napisał szef MSZ na portalu X.

Jak dodał, Bartol "jest pierwszą kobietą sprawującą urząd Stałej Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej".

"Minister Radosław Sikorski wręczył dziś nominację ambasadorską Agnieszce Bartol, która obejmie stanowisko Stałej Przedstawiciel RP przy UE. Pani Agnieszka Bartol, która posiada bogate doświadczenie w pracy w strukturach unijnych, jest pierwszą kobietą na tym stanowisku" - przekazało z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Nowy ambasador przy UE. W tle spór między MSZ a prezydentem

Radosław Sikorski na początku kwietnia - w kontekście sporu o ambasadorów między MSZ a prezydentem Dudą - poinformował, że do kancelarii premiera po roku zwłoki wpłynęły z prezydenckiej kancelarii pierwsze wnioski o kontrasygnatę nominacji ambasadorskich. Później kancelaria prezydenta informowała, że Konwent Służby Zagranicznej ma rozpatrzyć kolejne kandydatury, które uzyskały wstępną zgodę prezydenta.

Szefowa KPRP Małgorzata Paprocka pytana, ile wniosków szefa MSZ ws. nominacji ambasadorskich zostanie odrzuconych przez prezydenta, oświadczyła, że mowa o "kilku, może kilkunastu nazwiskach". Potwierdziła także, że wśród nich jest charge d'affaires w USA, szef MON w rządzie PO-PSL Bogdan Klich oraz Ryszard Schnepf, charge d'affaires we Włoszech, a wcześniej ambasador RP m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Spór między MSZ a prezydentem Dudą o powoływanie ambasadorów trwał od marca 2024 roku. Sikorski zdecydował wówczas, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych. Prezydent podniósł wtedy, że to w jego gestii jest mianowanie i odwoływanie ambasadorów i - zgodnie z przyjętą od 30 lat praktyką - szef MSZ powinien zwrócić się do niego po wstępną zgodę na powołanie danego ambasadora.

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy ze względu na konflikt na linii MSZ - KPRP nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d'affaires - taka sytuacja jest np. w USA, gdzie Bogdan Klich zastąpił Marka Magierowskiego.

Kim jest Agnieszka Bartol?

Bartol pełniła obowiązki przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej już od października 2024 roku. Wcześniej przez wiele lat związana był z różnymi instytucjami unijnymi, m.in. Radą UE. Jej kandydaturę pozytywnie zaopiniowała w lutym sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych.

Bartol urodziła się 10 lipca 1972 roku w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu w Nancy i Kolegium Europejskiego w Natolinie, w którym następnie pracowała. Była również zatrudniona w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

W 2002 roku jako jedyna przedstawicielka krajów przystępujących do UE weszła w skład sekretariatu Konwentu Europejskiego, któremu przewodził były francuski prezydent Valery Giscard d'Estaing i który opracował konstytucję dla Europy (ostatecznie nie weszła w życie). Następnie dołączyła do zespołu sekretariatu Rady UE, który był zaangażowany w prace nad traktatem lizbońskim.

W sekretariacie Rady UE pracowała od 2003 roku, specjalizując się w obszarach polityki spójności i usług finansowych. Od 2009 roku była odpowiedzialna za sprawy instytucjonalne i budżet UE, następnie zajmowała się Radą Europejską, w tym projektowaniem konkluzji szefów państw lub rządów UE.

W 2016 roku została dyrektorką gabinetu sekretarza generalnego Rady UE, a w 2022 roku - dyrektorką generalną ds. komunikacyjnych w Radzie UE. Od lutego do października zeszłego roku pełniła funkcję sekretarz stanu w kancelarii premiera. Mówi biegle po francusku i angielsku, a także zna włoski i rosyjski.