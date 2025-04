Donald Trump to najlepsza szansa na zaprowadzenie pokoju w Ukrainie - powiedział prezydent Andrzej Duda. Według głowy państwa amerykański przywódca "wie, gdzie uderzyć, żeby zabolało". - Pozostaje pytanie o to, czy będzie wystarczająco zdeterminowany, aby zrobić to w sposób zapewniający trwały i sprawiedliwy pokój - dodał prezydent.