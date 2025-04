Jak donosi IMGW, w najbliższych dniach możemy się spodziewać iście letniej aury. Najcieplejszym dniem w tym tygodniu będzie czwartek. To własnie tego dnia lokalnie na termometrach będzie można zobaczyć nawet 30 stopni Celsjusza. Niestety, według synoptyków taka pogoda nie utrzyma się do Wielkanocy. Wszystko wskazuje na to, że w święta czeka nas typowa dla wiosny pogodowa przeplatanka.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą synoptyczną prognozę pogody na najbliższy tydzień. Jak informują synoptycy, w poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, a okresami - nawet duże. Miejscami padać będzie przelotny deszcz, a na zachodzie, północy oraz lokalnie w centrum Polski mogą wystąpić burze, którym towarzyszyć mogą opady deszczu do 15 mm oraz porywisty wiatr.

Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie słupki rtęci wskażą od 9 do 15 st. C. Na pozostałym obszarze kraju będzie znacznie cieplej - od 16 st. C na Suwalszczyźnie, około 21st. C w centrum, do 22-23 st. C na zachodzie i południu. Do tego powieje słaby wiatr - tylko na południowym wschodzie umiarkowany, na obszarach podgórskich Podkarpacia w porywach do 65 km/h.

We wtorek na północnym wschodzie oraz w centrum kraju znów będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze Polski możemy spodziewać się zachmurzenia (umiarkowanego i dużego), a miejscami także opadów deszczu. "Rano lokalnie możliwe są zanikające mgły ograniczające widzialność do 500 metrów" - podaje IMGW.

Tygodniowa prognoza pogody. W czwartek lokalnie prawie 30 stopni

W najcieplejszym momencie dnia termometry zmierzą od 16-17 st. C na południowym wschodzie, około 20 st. C na zachodzie, do 21-22 st. C na północnym wschodzie, północnym zachodzie i w centrum. Nieco chłodniej ma być tylko na Helu oraz w kotlinach karpackich. Tego dnia wiatr będzie słaby i umiarkowany, a chwilami porywisty. Najsilniejszych porywów wiatru można spodziewać się na zachodzie, gdzie mogą one osiągnąć prędkość do 55 km/h.

Środa ma być pogodna na południowym wschodzie kraju, zaś na pozostałym obszarze przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalne przelotne opady deszczu. Mieszkańcy wschodnich i północno-wschodnich części Polski powinni być gotowi również na burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18-20 st. C na północy i wschodzie kraju, około 22 st. C w centrum, do 23 st. C na zachodzie i 24 st. C lokalnie na południu. Chłodniej ma być znów na Helu - tam około 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na północy i wschodzie okresami porywisty. W czasie burz - w porywach - może osiągnąć prędkość do 60 km/h.

Według IMGW czwartek ma być "najcieplejszym i najbardziej słonecznym dniem rozpoczynającego się tygodnia". Jedynie na północnym wschodzie rano może pojawić się duże zachmurzenie, a w nocy mogą tam wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze.

Najcieplej będzie na zachodzie i południu kraju, gdzie odnotujemy od 26-27 st. C. Nieco chłodniej, ale wciąż upalnie będzie w centrum - tam około 25 st., a także w kotlinach górskich i na wschodzie kraju - 20-22 st. C. Najchłodniej będzie znów na Helu (około 15 st.C.). Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Jedynie w czasie burz jego porywy osiągać mogą prędkość do 60 km/h.

Chłodniej w drugiej połowie tygodnia. Możliwe burze i deszcz

Najbliższy piątek (Wielki Piątek) we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu Gdańskim będzie słoneczny. Na pozostałym obszarze wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, a miejscami popada przelotny deszcz. Na obszarach podgórskich oraz w górach na Górnym Śląsku i w Małopolsce możliwe są też burze.

Najchłodniej powinno być w kotlinach górskich oraz na północnym zachodzie - 17-19 st.C. Najcieplej, bo do 25 st. C będzie miejscami w centrum kraju oraz na południowym wschodzie. Na Helu ponownie będzie nieco zimniej, około 13 st. C. Wiatr będzie raczej słaby, jedynie na zachodzie umiarkowany i porywisty. W czasie burz może osiągnąć prędkość do 60 km/h.

W sobotę (Wielką Sobotę) nad krajem pojawi się więcej chmur. Miejscami popada przelotny deszcz, a na wschodzie i w centrum Polski możliwe są też burze. Temperatury mają być niższe - szczególnie na zachodzie, gdzie termometry zmierzą maksymalnie zaledwie 8-15 st. C. Na pozostałym obszarze w najcieplejszym momencie dnia będzie od 19 st. C do 22 st. C. Powieje też słaby wiatr, który w czasie burz może osiągnąć jednak prędkość do 65 km/h.

Niedziela (Wielkanoc) przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich mogą pojawić się także burze. Termometry wskażą maksymalnie od 14 st. C w kotlinach górskich i 15 st. C na zachodzie do 18-19 st. C na wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem - tam 9-14 st. C. Powieje również umiarkowany wiatr, który podczas burz może zwiększyć swoją prędkość do do 60 km/h.

Wielkanocny Poniedziałek przyniesie kolejne zmienne warunki, z deszczem przede wszystkim na zachodzie i północy kraju. Temperatury będą zbliżone do tych z soboty i wyniosą maksymalnie do 19-20 stopni.

