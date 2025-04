IMGW wydało w poniedziałek ostrzeżenia przed przymrozkami dla niemal całego kraju, z wyjątkiem zachodnich krańców - poinformowała synoptyk Instytutu Ilona Śmigrocka. We wschodniej części Polski ostrzeżenia utrzymają się do środy, w centrum do czwartku.

We wszystkich innych rejonach trzeba się liczyć z mrozem w nocy. "Przez większość tygodnia do Polski będą napływać z północnego zachodu oraz północy chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego morskiego lub arktycznego morskiego" - podano w serwisie imgw.pl.

Pogoda. Przymrozki z poniedziałku na wtorek

W poniedziałek zachmurzenie jest duże, z większymi przejaśnieniami na wschodzie kraju. W zachodniej Polsce wystąpią opady deszczu, w centrum i na południu deszczu ze śniegiem.

ZOBACZ: Gwałtowna zmiana pogody. Strażacy w akcji

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura wyniesie od -5 st. C na zachodzie, do 3 st. C na Wybrzeżu. Ostrzeżenia we wschodniej części Polski utrzymają się do środy, w centralnej Polsce do czwartku. W nocy wiatr będzie słabszy. Na Pomorzu utworzą się lokalne mgły, ograniczające widzialność do 200 m.

W większości województw lokalnie temperatura może spaść do -2 st. C, a przy gruncie do -4 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Zawieje i zamiecie w rejonach górskich

We wtorek słonecznie na zachodzie kraju. Termometry wskażą od 2 st. C na Podhalu, 5 st. C na wschodzie do 12 st. C na zachodzie kraju. Wiatr okresami porywisty, na wschodzie lokalnie w porywach do 60 km/h. W rejonach górskich wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

ZOBACZ: Załamanie pogody, setki interwencji straży. W Warszawie są ranni



Nocne przymrozki zaczną stopniowo zanikać na zachodzie. Najdłużej utrzymają się we wschodniej części Polski.



W środę IMGW prognozuje, że wolne od alertów dotyczących przymrozków będą kolejne obszary: większość Pomorza Zachodniego, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Dolny Śląsk i Opolszczyzna. Na przymrozki trzeba będzie uważać w reszcie kraju.

Pod koniec tygodnia ma się stopniowo ocieplać.

WIDEO: Koniec z bezpłatnym parkowaniem w weekendy. Sopot zapowiada zmiany Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / PAP/Polsatnews.pl