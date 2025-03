W niedzielne popołudnie IMGW wydało cztery alerty pierwszego stopnia przed różnymi zjawiskami. Pierwsze wydane ostrzeżenie dotyczy przymrozków i zostało skierowane do mieszkańców całego kraju. "Aż do 19.03 (środa) temperatura powietrza w nocy może spadać poniżej 0 st. C. Większe spadki przy gruncie" - alarmują synoptycy.

IMGW wydało cztery alerty pierwszego stopnia

Drugi alert dotyczy opadów śniegu obowiązuje na południu kraju, przy granicy z Czechami i Słowacją w części województwa: dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. "Na obszarach górskich prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm. Opady wystąpią nad ranem i jutro przed południem" - przekazało IMGW.

Trzecie ostrzeżenie dotyczy oblodzenia, które ma wystąpić niemal w całej Polsce - poza południowymi krańcami województwa dolnośląskiego i śląskiego, a także większą częścią Małopolski i Podkarpacia oraz południowymi obszarami Lubelszczyzny. "Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie" - wskazano w komunikacie".

Prognoza pogodny na noc z niedzieli na poniedziałek

Synoptycy ostrzegają również przed silnym wiatrem, który ma pojawić się w nocy z niedzieli na poniedziałek w strefie nadmorskiej. Jego średnia prędkość ma wynieść nawet "do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego wschodu i północy".

Jak przewiduje IMGW w nocy możemy spodziewać się - postępujących z północy na południe - przelotnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura wyniesie od -6 st. C na wschodzie, do -1 st. C na zachodzie, a w rejonach podgórskich - nawet ok. -8 st. C. Dodatnie temperatury pojawią się jedynie na Wybrzeżu, tam do 1 st. C. Będzie również ślisko i wietrznie, zwłaszcza na północy kraju.

