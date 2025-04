Droższy koszyk Wielkanocny. Ile zapłacą Polacy?

Polacy ruszyli na przedświąteczne zakupy. Z racji tego, że dzisiaj wypada niedziela handlowa, galerie handlowe pękają w szwach. Zbadania przeprowadzonego przez Barometr Providenta wynika jednak, że ponad połowa Polaków zamierza w tym roku uważnie przyglądać się cenom podczas wielkanocnych zakupów.

Wielkanoc 2025. Święta droższe niż rok temu

Z wyliczeń ekspertów wynika, że w tym roku organizacja świąt wielkanocnych będzie nas kosztować średnio 588,2 zł, czyli o 20 zł więcej niż w ubiegłym roku. O tym, że koszty tegorocznej Wielkanocy będą wyższe niż w latach poprzednich, przekonanych jest niemal 30 proc. respondentów, natomiast 49,5 proc. ankietowanych twierdzi, że ich budżet na święta powinien utrzymać się na podobnym poziomie co w latach ubiegłych.

Co piąty badany zamierza w tym roku zamknąć wydatki w kwocie do 200 zł. 24,2 proc. respondentów deklaruje, że na Wielkanoc przeznaczy kwotę mieszczącą się w przedziale 451-600 zł.

Co może wydawać się zaskakujące, najmniej skłonni do oszczędzania na świątecznych zakupach są seniorzy. Osoby 65+ zamierzają w tym roku wydać 684 zł, a badani w wieku 55-64 lata 623 zł.

Inne podejście do wielkanocnego budżetu mają osoby młodsze. Niemal 67 proc. ankietowanych w wieku 18-24 lata deklaruje, że w tegoroczne święta zamierza oszczędzać na produktach i uważniej przyglądać się cenom. W grupie wiekowej 25-34 lata odsetek ten jest niewiele mniejszy i wynosi 65,3 proc. Wśród ogółu badanych na ceny patrzeć zamierza 58,2 proc.

Wzrost cen jajek, drobiu i czekolady

- Jeśli spojrzymy na ceny detaliczne, no to tutaj na pewno obserwujemy wzrost cen jajek, drobiu, ale też czekolady. Także w tym roku zajączek wielkanocny będzie kosztował więcej z tego powodu, że mamy wzrost cen kakao, czyli podstawowego surowca czekolady - przekazał w rozmowie z Polsat News dr Krzysztof Dziadek, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

- Jako konsumenci mamy wolny wybór i co najważniejsze mamy te produkty do dyspozycji. Oczywiście to my decydujemy, jakie zakupy robimy, czy kierujemy się bardziej promocjami, czy szukamy bardziej produktów jakościowych - powiedział na antenie Polsat News Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- Święta wielkanocne są raz w rok, więc większość Polaków może uważać, że można na nie wydać troszkę więcej, ale mieć na stole wartościowe produkty i to chyba jest najwłaściwsza strategia. Nie kupować za dużo, nie kupować na zapas, nie kupować szaleńczo na promocjach, bo potem się okazuj, że to co kupiliśmy nie spełniło naszych oczekiwań i tego nie zjedliśmy, więc tak naprawdę zapłacimy za tą żywność podwójnie, bo ją po prostu zmarnujemy - dodał.

