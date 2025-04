Do 82 wzrosła liczba osób, które doznały zatrucia pokarmowego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Do piątku w szpitalach znajdowało się 71 słuchaczy z tego ośrodka. - O skierowaniu do szpitala zdecydowały służby medyczne - podkreśliła mjr Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Straży Granicznej. Sprawą zajął się sanepid i policja.