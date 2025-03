Straż Graniczna poinformowała w czwartek o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło dzień wcześniej. Wówczas na przejściu w Krościenku do kontroli potrzebnej do wjazdu do Polski zgłosił 46-letni obywatel Ukrainy. Podczas przeszukań jego auta, mundurowi znaleźli coś, czego zdecydowanie nie powinno tam być.



Na funkcjonariuszy w bagażniku volkswagena czekał spreparowany krokodyl. Dokładnie był to chroniony gatunek - okaz krokodyla krótkopyskiego.

Krokodyl w bagażniku. 46-latkowi grozi pięć lat więzienia

"Kierowca nie posiadał wymaganego zezwolenia na przywóz okazu chronionego Konwencją Waszyngtońską - CITES. W związku z naruszeniem przepisów, okaz został zatrzymany" - przekazali w oświadczeniu funkcjonariusze. Dalsze postępowanie przeprowadzą pracownicy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

ZOBACZ: Strażacy o niepokojącym wzroście pożarów traw. 718 akcji jednego dnia



Mundurowi przypomnieli, że nielegalny przewóz przez granicę Unii Europejskiej - a także wewnątrzwspólnotowy handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem - jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.



CITES to konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Jest to międzynarodowa umowa, dzięki której ogranicza się przemyt gatunkami zagrożonymi wyginięciem lub ich częściami np. kłami. Konwencja weszła w życie w 1975 roku.