Masowe zatrucie strażników granicznych. Kolejne osoby w szpitalu

Z 13 do 27 zwiększyła się liczba strażników granicznych, którzy trafili do szpitala z powodu objawów zatrucia pokarmowego. Dolegliwości zgłaszało ponad 150 funkcjonariuszy - dowiedział się wcześniej polsatnews.pl. Sanepid ustala, co mogło być źródłem salmonelli, która wywołała problemy zdrowotne.