W Centrum Szkolenia Straży Granicznej ponad 150 funkcjonariuszy zgłosiło złe samopoczucie. 13 osób trafiło do szpitala - poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Sanepid pobrał próbki do badań, by ustalić przyczynę dolegliwości mundurowych.