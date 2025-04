We wtorek 1 kwietnia użytkownicy serwisu flightradar24, który pozwala śledzić trasy samolotów w czasie rzeczywistym, zauważyli niecodzienny widok. Na radarze pojawił się bowiem lot z Paryża do Nowego Jorku realizowany przez samolot Concorde należący do linii lotniczej Air France.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ten naddźwiękowy samolot pasażerski o napędzie turboodrzutowym został wycofany z użytku ponad 20 lat temu.

Jak się okazało lot, który w pewnym momencie śledziło na żywo ponad 20 tysięcy internautów, był primaaprilisowym żartem.

Serwis airlive.net poinformował, że ta konkretna maszyna o numerze F-BTSD jest przechowywany w Muzeum Lotnictwa i Astronautyki Le Bourget pod Paryżem.

Concorde - samolot legenda

Wyróżniające się charakterystycznym wyglądem samoloty Concorde trafiły do służby w połowie lat 70. XX wieku. Ostatni lot Concorde'a odbył się natomiast w 2003 roku.

Głównymi trasami samolotów Concorde były loty transatlantyckie z londyńskiego Heathrow (linie British Airways) oraz paryskiego portu Charles’a de Gaulle’a (Air France) na lotniska JFK w Nowym Jorku i Dulles w Waszyngtonie przy rekordowych prędkościach i czasie o połowę krótszym od samolotów poddźwiękowych.

Dla porównania czas trwania podróży poddźwiękowym odrzutowcem między Nowym Jorkiem a Paryżem wynosi osiem godzin, natomiast średni czas lotu transatlantyckiego naddźwiękowym Concorde’em wynosił poniżej 3,5 godziny.

Samoloty zostały wycofane ze służby z powodu rosnących kosztów eksploatacji, zmniejszenia liczby pasażerów po katastrofie z 25 lipca 2000 roku oraz spadku ruchu lotniczego po atakach na World Trade Center z 11 września 2001 roku.

