Wszystko wskazuje na to, że czeka nas wyjątkowo pogodny, ciepły, iście wiosenny piątek. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, słupki rtęci pokażą dziś od 6 do nawet 16 stopni Celsjusza. Mieszkańcy niektórych regionów powinni zabrać ze sobą parasolki.

W piątek mieszkańcy większości regionów Polski mogą odetchnąć z ulgą - z prognozy pogody IMGW wynika bowiem, że czeka nas iście wiosenny dzień, wprost idealny na popołudniowy spacer.

Prognoza pogody na piątek. Słoneczny dzień z wysokimi temperaturami

Instytut przekazał, że w dzień będzie pogodnie. Jedynie na północnym wschodzie kraju okresami pojawi się więcej chmur i możliwe są słabe przelotne opady deszczu.

W większości regionów temperatura maksymalna wyniesie od około 10 st. C do nawet 16 st. C. Najcieplejsze wartości odnotujemy na zachodzie i południu Polski.

W dzień pogodnie, jedynie na północnym wschodzie okresami więcej chmur i możliwe słabe przelotne opady deszczu.

🌡 Temperatura maksymalna od około 10°C do 16°C; chłodniej na wybrzeżu, od 6°C do 9°C.

IMGW: Pogoda będzie korzystnie działać na organizm

Na nieco chłodniejszą aurę muszą przygotować się mieszkańcy Wybrzeża, tam słupki rtęci wskażą od 6 st. C do 9 st. C. Powieje również wiatr - na ogół będzie jednak słaby i zmienny. Piątkowa pogoda będzie mieć pozytywny wpływ na organizm.

"Utrzymująca się od kilku dni wyżowa pogoda z dużym usłonecznieniem przez cały dzień będzie korzystnie oddziaływać na organizm. W pasie nadmorskim, porywy wiatru mogą sprawić, że warunki biometeo wieczorem osłabną do obojętnych" - podkreślają synoptycy.

