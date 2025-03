Drugi tydzień marca przyniósł iście wiosenną aurę. To sprawiło, że wiele osób myślami wybiegło do lata. Czy i ono przyniesie rekordowe upały, czy może raczej chłodne dni? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował 10 marca eksperymentalną prognozę, która rzuca światło na to, czego możemy się spodziewać po tegorocznych wakacjach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) odpowiada za monitorowanie i prognozowanie zjawisk meteorologicznych oraz hydrologicznych. Wydawane przez niego prognozy eksperymentalne są długoterminowymi przewidywaniami, które pomagają w planowaniu działań w różnych sektorach gospodarki oraz w codziennym życiu obywateli. Warto jednak pamiętać, że ich sprawdzalność maleje wraz z wydłużaniem się okresu prognozy.

Według danych IMGW prognozy siedmiodniowe sprawdzają się w około 80 proc. przypadków, natomiast dziesięciodniowe i dłuższe - jedynie w 50 proc. Przewidywania dotyczące całego lata obarczone są więc jeszcze większym marginesem błędu, jednak mogą wskazywać na ogólne trendy pogodowe.

Prognoza IMGW na schyłek wiosny: kwiecień i maj 2025

Według eksperymentalnej prognozy IMGW średnia temperatura w kwietniu 2025 roku prawdopodobnie będzie wyższa od normy wieloletniej z lat 1991-2020. Suma opadów atmosferycznych w większości kraju ma mieścić się w normie, choć na zachodzie możliwe są większe wartości.

Natomiast w maju 2025 roku prognozowana jest kontynuacja trendu cieplejszych temperatur z wartościami powyżej normy wieloletniej na terenie całego kraju. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy, co oznacza, że susza może ponownie nawiedzić Polskę.

Temperatury w wakacje. Pogoda na czerwiec i lipiec 2025

Z prognozy IMGW wynika, że czerwiec i lipiec przyniosą temperatury powyżej normy wieloletniej w całej Polsce. Poza terenami górskimi średnie wartości mają przekraczać 15-16 stopni Celsjusza, a w lipcu wzrosnąć o kolejne trzy stopnie.

IMGW Prognoza pogody na lipiec 2025

Są to wartości uśrednione, uwzględniające zarówno dni ciepłe, jak i te chłodniejsze oraz deszczowe. Prognozy IMGW sugerują więc, że nadchodzące wakacje mogą być wyjątkowo upalne.

Opady latem: czerwiec i lipiec 2025

Wedle eksperymentalnej prognozy IMGW w czerwcu i lipcu należy spodziewać się opadów w granicach normy wieloletniej. Może to jednak oznaczać, że ponownie doświadczymy suchego lata, co negatywnie wpłynie na zbiory owoców, warzyw i zbóż, a w konsekwencji może przyczynić się do wzrostu ich cen. Dodatkowo, sucha ziemia nie jest w stanie szybko wchłaniać opadów, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień i powodzi błyskawicznych.

IMGW Prognoza pogody na lipiec 2025

Perspektywy na kolejne lata. Jak zmienia się klimat?

Obserwacje wskazują na stopniowe ocieplanie się klimatu w Polsce, co objawia się częstszym występowaniem miesięcy z temperaturami powyżej normy wieloletniej. Zmiany te mogą prowadzić do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów czy nadchodzące po nich intensywne opady.

red. / polsatnews.pl