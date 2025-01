Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podsumował 2024 rok w pogodzie. Z opublikowanych map wynika, że był on rekordowo ciepły. To z kolei miało ogromny wpływ na spadek i utrzymywanie się śniegu. Przykładowo, w Słubicach (woj. lubuskie) co najmniej centymetrowa pokrywa śnieżna leżała tylko przez pięć z 366 dni.