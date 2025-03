Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia meteorologiczne przed opadami marznącej mżawki powodującej gołoledź.

Ostrzeżenia dotyczą województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.

Ostrzeżenia obowiązywać będą od godziny 19 w sobotę do godziny 9 w niedzielę.

Prognoza pogody. Przymrozki i gołoledź

Najbliższe godziny przyniosą także przymrozki. W nocy z soboty na niedzielę termometry wskażą -7 st. C na Podlasiu, -1 st. C na zachodzie. Na Wybrzeżu, w Małopolsce i na Podkarpaciu temperatura wyniesie około 1 st. C. Na tych obszarach wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Spodziewane są również opady marznącego deszczu i mżawki, powodujące gołoledź.

ZOBACZ: Tornada pustoszą Stany Zjednoczone. Rośnie tragiczny bilans

W nocy z soboty na niedzielę kontynuowane będą ostrzeżenia o przymrozkach, które obejmą cały kraj. Ostrzeżenia utrzymają się do poniedziałku do godziny 9.00. Na zachodzie kraju pojawią się krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do około 300 m. Wiatr na przeważającym obszarze kraju będzie słaby.

Pogoda. Ślisko na drogach

W niedzielę pochmurno na północy i południu kraju. Na Podkarpaciu i na północy spadnie deszcz, lokalnie również deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 1 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce, 4 st. C na Suwalszczyźnie, do 8 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami silny, momentami porywisty do 55 km/h, o kierunku północno-zachodnim i północnym.

Noc z niedzieli na poniedziałek także będzie pochmurna, wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach i Karpatach nastąpi przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm. Termometry wskażą -6 st. C w rejonach Karpat, -5 st. C na północnych-wschodzie, -1 st. C na Podkarpaciu. Najcieplej będzie na Wybrzeżu, gdzie temperatura wyniesie 1 st. C.

Porywisty wiatr spowoduje, że temperatura odczuwalna spadnie nawet do -10 st. C - podaje serwis twojapogoda.pl. Z północy na południe wędrować będzie front atmosferyczny z chwilami obfitymi opadami marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Jak podaje serwis, w poniedziałek rano czeka nas ostatni atak zimy. Strefa niebezpiecznych opadów dotrze nad Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Zrobi się tam ślisko.