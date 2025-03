W czwartek przypada 12. rocznica wyboru Franciszka na stanowisko papieża. Od 2013 roku duchowny błogosławi wiernych i sam prosi, aby ci modlili się za niego. Obecnie modlitwy są wyrazem prośby i nadziei, że papież szybko opuści klinikę, do której trafił z zapaleniem oskrzeli. Do tej pory nie podano daty jego wypisu, co oznacza, że rocznicę spędzi w szpitalu.

W czwartek odbywa się 12. rocznica wyboru Franciszka na papieża. Niestety z powodu swojego stanu zdrowia Głowa Kościoła zmuszona jest spędzić ja w szpitalu.



13 marca 2013 roku 76-letni wówczas kardynał Jorge Bergoglio, metropolita Buenos Aires, został wybrany w piątym głosowaniu. Do jego wyboru doszło w dramatycznym czasie dla Kościoła - po rezygnacji Benedykta XVI. Takiego wydarzenia nie było od 700 lat.



Zdziwienie i niepewność po abdykacji papieża panowały nie tylko wśród wiernych, ale także wśród kardynałów-elektorów. W czasie konklawe (ogólne zgromadzenie kardynałów dla wyboru papieża - red.) byli oni mocno podzieli, obecnego papieża wybrali podczas drugiego dnia obrad.

ZOBACZ: Stan zdrowia papieża Franciszka. Nowe informacje ze szpitala



Jednak wybór Bergoglio też był prawdziwym zaskoczeniem, nawet dla Episkopatu. Wszystko dlatego, że powszechnie uważanym faworytem był arcybiskup Mediolanu kardynał Angelo Scola, który jednak nie uzyskał odpowiedniej ilości głosów.

12. rocznica wyboru Franciszka na papieża

Po wyborze - jako pierwszy biskup Rzymu w dziejach - przyjął imię Franciszek. - Dzień dobry (...) A teraz zacznijmy tę wspólną drogę, biskupa i ludu, drogę Kościoła Rzymu, który przewodzi w miłości wśród wszystkich Kościołów. To droga braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za nas, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo - powiedział nowy papież w swoim pierwszym przemówieniu z balkonu bazyliki św. Piotra. po tym Franciszek poprosił, aby cały lud modlił się za niego.



Modlitwy trwają do dzisiaj, jednak obecnie odbywają się głównie za zdrowie papieża. Duchowny trafił do szpitala niemal miesiąc temu - 14 lutego - z powodu zapalenia oskrzeli. Później jego stan okazał się poważny, przeszedł kilka kryzysów oddechowych. Jednak po zastosowaniu odpowiedniego leczenia jego stan zdrowia ustabilizował się i zaczął poprawiać.

ZOBACZ: Najnowsze informacje o zdrowiu Franciszka. Papież wziął udział w mszy



Franciszek kontynuuje tlenoterapię wysokoprzepływową w ciągu dnia i nieinwazyjną wentylację mechaniczną podczas nocnego odpoczynku. W środę Watykan poinformował, że jego stan kliniczny “poprawia się”.



Mimo to nie wiadomo, jak długo papież będzie musiał pozostać w szpitalu. Watykan nie podał dotąd daty jego wypisu. Wraz z pogarszającym się stanem zdrowia w wiernych rosła obawa o jego dalsze pełnienie posługi. Papież jednak zapewniał, że na razie nie ma zamiaru rezygnować ze swojego stanowiska.

Stan zdrowia papieża. Duchowny spędzi rocznicę w szpitalu

W związku z rocznicą wyboru portal Vatican News opublikował tekst "Osłabiony głos i magisterium kruchości". Jego tytuł nawiązuje m. in. do publikacji krótkiego nagrania papieża, który słabym głosem mówiąc z wyraźnym trudem podziękował wiernym za modlitwy o jego zdrowie.

ZOBACZ: Papież przemówił do wiernych. Specjalny apel Franciszka



Portal watykańskich mediów podkreślił: "Informacje publikowane w ostatnich biuletynach medycznych są obiecujące, rokowania – pozytywne. Rośnie nadzieja na szybki powrót papieża do Watykanu. Niewątpliwie jednak przypadająca w tych dniach rocznica rozpoczęcia pontyfikatu jest dla Ojca Świętego niezwykła".

"Patrzymy z czułością i nadzieją w stronę okien na 10. piętrze Polikliniki Gemelli. Dziękujemy Papieżowi Franciszkowi za to magisterium kruchości, za jego słaby głos, który w ostatnich dniach zjednoczył się z głosami modlących się różańcem na placu św. Piotra. Kruchy głos, który wciąż wzywa do pokoju, a nie wojny, do dialogu, a nie ucisku, do współczucia, a nie obojętności" - przekazano.