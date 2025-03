W opublikowanym przez Watykan tekście papież napisał o rozpoczęciu Wielkiego Postu przypominając, że "wzywa on do nawrócenia serca i prowadzi do radości Wielkanocy".

"Zaangażujmy się, aby był to czas oczyszczenia i duchowej odnowy, drogą rozwoju w wierze, nadziei i miłości" - zachęcił.

Papież zwrócił się do wolontariuszy

Franciszek nawiązał do odprawionej w niedzielę rano na placu Świętego Piotra mszy dla tysięcy uczestników Jubileuszu Wolontariatu, zorganizowanego w ramach Roku Świętego.

"W naszych społeczeństwach zbyt podporządkowanych logice rynku, gdzie wszystkiemu grozi to, że zostanie poddane kryterium interesu i dążenia do zysku, wolontariat jest proroctwem i znakiem nadziei, bo daje świadectwo pierwszeństwa bezinteresowności, solidarności i służbie najbardziej potrzebującym" - podkreślił.

Papież wyraził wdzięczność wszystkim wolontariuszom za to, że poświęcają swój czas i swoje zdolności.

"Dziękuję - dodał - za bliskość i czułość, z jakimi otaczacie opieką innych rozbudzając w nich nadzieję".

Franciszek zmaga się z zapaleniem płuc. Podziękowania dla lekarzy

Franciszek zwróci się też do personelu kliniki Gemelli. "Podczas mojego przedłużonego pobytu w szpitalu ja także doświadczam serdeczność opieki, zwłaszcza ze strony lekarzy i pracowników medycznych, którym dziękuję z całego serca".

"Będąc tutaj myślę o tylu osobach, które w różny sposób są blisko chorych i są dla nich znakiem obecności Boga. Potrzebujemy tego cudu czułości, jaki towarzyszy tym, kto jest w chwili próby przynosząc trochę światła w nocy bólu"- napisał.

Papież podkreślił też znaczenie wsparcia ze strony wiernych. "Chciałbym podziękować wszystkim, którzy okazują mi swoją bliskość w modlitwie; dziękuję wszystkim z całego serca. Ja także modlę się za was".

Papieski apel o pokój na świecie

Franciszek zapewnił, że przyłącza się duchowo do tych, którzy począwszy od niedzieli będą uczestniczyć w rekolekcjach Kurii Rzymskiej.

"Razem przywołujemy dar pokoju, zwłaszcza na umęczonej Ukrainie, w Palestynie, Izraelu, Libanie, Birmie, Sudanie i Demokratycznej Republice Konga".

"Z niepokojem dowiaduję się o wznowieniu przemocy w niektórych strefach Syrii. Proszę o to, by definitywnie się skończyły, przy pełnym poszanowaniu wszystkich etnicznych i religijnych części składowych Syrii, zwłaszcza cywilów" - zaapelował.

Papież napisał: zawierzam was wszystkich macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi. "Dobrej niedzieli i do zobaczenia" - zakończył przesłanie.

Papież przyjął gości w szpitalu

Papież przyjął też w niedzielę gości. Spotkał się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem, oraz jego zastępcą arcybiskupem Edgarem Pena Parrą.

Jak podkreślono, było to okazją do przekazania informacji o sytuacji w Kościele i na świecie.