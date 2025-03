W najnowszej aktualizacji medycznej Watykan podał, że stan kliniczny papieża Franciszka jest stabilny. Jak poinformowano, prześwietlenie klatki piersiowej wykonane we wtorek "potwierdziło poprawę obserwowaną w poprzednich dniach".

"Ojciec Święty kontynuuje tlenoterapię wysokoprzepływową w ciągu dnia i nieinwazyjną wentylację mechaniczną podczas nocnego odpoczynku" - dodano. Lekarze oceniają, że można mówić o "dobrej odpowiedzi" na wdrożoną terapię.

W środę przywódca Kościoła katolickiego przeszedł też fizjoterapię motoryczną oraz oddechową.

W komunikacie podano także, że rano i po południu papież śledził trwające w Watykanie rekolekcje Kurii Rzymskiej za pośrednictwem połączenia z Aulą Pawła VI, a następnie przyjął komunię i poświęcił się modlitwie.

Papież Franciszek w szpitalu. Terapia przynosi efekty

W środę mija 27. dzień pobyty papieża Franciszka w rzymskiej Poliklinice Gemelli, gdzie trafił z powodu obustronnego zapalenia płuc. W trakcie leczenia przeszedł cztery ostre kryzysy oddechowe.

Jego lekarze poinformowali w poniedziałek, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mimo że stan Franciszka od ponad tygodnia określany jest jako stabilny lub poprawiający się, Watykan nie podał terminu jego wypisu ze szpitala.

Lekarze niezwiązani z leczeniem Franciszka twierdzą, że papież prawdopodobnie będzie musiał stawić czoła długiej i trudnej drodze do pełnego wyzdrowienia, biorąc pod uwagę jego wiek i inne schorzenia.

W czwartek przypada 12. rocznica wyboru Franciszka na papieża, jednak nie pokazał się on publicznie od momentu przyjęcia do szpitala, co stanowi najdłuższą taką nieobecność w trakcie jego pontyfikatu.