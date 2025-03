Najnowsze informacje o zdrowiu Franciszka. Papież wziął udział w mszy

Stan zdrowia Franciszka jest stabilny - przekazało w niedzielę watykańskie biuro prasowe. U przebywającego w szpitalu 88-letniego papieża potwierdzono lekką poprawę, zaobserwowaną ostatnio. Zaznaczono, że fakt ten jest sam w sobie pozytywnym elementem, szczególnie przy złożoności sytuacji klinicznej.

Rano w niedzielę papież uczestniczył w mszy, a po południu mógł obserwować rekolekcje wielkopostne Kurii Rzymskiej łącząc się z Aulą Pawła VI, choć - jak wyjaśniono - nie był widziany.

Franciszka odwiedzili w Poliklinice Gemelli watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin i jego zastępca arcybiskup Edgar Pena Parra.

Biuletyn medyczny o pełnej informacji na temat zdrowia papieża ukaże się w poniedziałek.

Watykan. Najnowsze informacje o zdrowiu papieża Franciszka

Papież przebywa w szpitalu od 14 lutego. Zdiagnozowano u niego obustronne zapalenie płuc. Eksperci wypowiadający się we włoskich mediach zgadzają się co do jednego: leczenie Franciszka będzie wymagało dużo czasu.

Codziennie pod Poliklinikę Gemelli przychodzą wierni z Rzymu, pielgrzymi z całych Włoch i innych krajów. Na placu przy pomniku Jana Pawła II na dziedzińcu szpitala wierni zostawiają świeczki z wizerunkiem Franciszka, różańce, karteczki z życzeniami powrotu do zdrowia, rysunki dzieci.