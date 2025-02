Prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń" pytany był o amerykańskie roszczenia wobec Ukrainy i umowę dotyczącą inwestycji w ukraińskie złoża mineralne, na którą naciska Donald Trump.

Zasoby mineralne Ukrainy. Andrzej Duda: Propozycja Trumpa ma głęboki sens

- Wierzę, że ta propozycja Donalda Trumpa ma głęboki sens również w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy. Część tych zasobów, z których Ameryka chciałaby korzystać, jest na ziemiach okupowanych przez Rosję - stwierdził Andrzej Duda. - Najpierw trzeba te ziemie dla Ukrainy odzyskać - dodał.

Na uwagę Bogdana Rymanowskiego, że w najbliższych miesiącach nie ma na to szans, Duda zapytał: "A jest pan pewny?".

- Nawet Amerykanie tak mówią - wtrącił prowadzący. - Zobaczymy - odparł prezydent.

Dodał, że "czeka spokojnie", bo w trakcie pierwszej kadencji Trumpa "wielu ludzi odsądzało go od czci i wiary" i "posądzało go o różne rzeczy". - Tymczasem okazało się, że realizował skuteczną politykę blokującą zapędy imperialne Rosji - mówił Duda.

Andrzej Duda o udziale UE w negocjacjach. Wymowna reakcja

Prezydent dopytywany był, dlaczego wbrew żądaniom Kijowa nie jest on dopuszczany do rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, Duda oznajmił, że "jeszcze nie ma stołu negocjacji". - Na razie to są przygotowania do negocjacji pokojowych, to są rozmowy, jak sformować ten stół negocjacyjny. Nie na temat tego, jakie będą warunki zawarcia pokoju na Ukrainie. Dzisiaj nikt jeszcze o tym nie dyskutuje - powiedział prezydent.

- W moim rozumieniu intencją prezydenta Donalda Trumpa nie jest być stroną negocjacji, prezydent chce być middlemanem (ang. pośrednikiem), on chce być w tych negocjacjach bezstronnym arbitrem. Negocjować ma ze sobą Rosja z Ukrainą - mówił Duda.

Pytany, czy przy stole negocjacyjnym powinna być obecna Unia Europejska, prezydent odparł, że "to zupełnie inna sprawa". - To kwestia rozgrywki wielkich europejskich (mocarstw - red.) z prezydentem Donaldem Trumpem. Taka jest prawda - zauważył Duda.

Na pytanie, o co grają Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, prezydent stwierdził, że "o zasoby, o które upomniał się Donald Trump". Milczeniem prezydent zareagował na sugestię, iż mocarstwa domagają się dostępu do ukraińskich surowców.

Artykuł aktualizowany