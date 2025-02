Od marca zeszłego roku trwa konflikt na linii Pałac Prezydencki-Ministerstwo Spraw Zagranicznych o polskich ambasadorów. Szef MSZ Radosław Sikorki zdecydował wówczas o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów. Zwracał on uwagę, że jako nowy szef dyplomacji ma prawo do dobierania swoich współpracowników oraz personelu dyplomatycznego, a Prezydent RP - zgodnie z Konstytucją - realizuje politykę zagraniczną wykreowaną przez rząd.

Z kolei prezydent Andrzej Duda, powołując się również na ustawę zasadniczą, wskazywał na konieczność swojej kontrasygnaty do decyzji szefa MSZ.

Andrzej Duda: Współpracujemy z ministrem Sikorskim

- Jest porozumienie w tej sprawie - przekazał Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń". - Ponieważ minister spraw zagranicznych przywraca standardową procedurę, która zawsze była, która rozpoczyna się od wstępnej akceptacji kandydatury przez prezydenta, to ja oczywiście jestem gotów te procedury prowadzić - mówił.

ZOBACZ: Wymowna reakcja Dudy. Padło pytanie o minerały Ukrainy

Dopytywany, czy Pałac Prezydencki współpracuje z ministrem Sikorskim, prezydent odpowiedział: - Tak.

- Pan minister Sikorski zna kilka kandydatur, w stosunku do których są moje zastrzeżenia, umotywowane. Kandydatów jest w sumie kilkudziesięciu i co do absolutnej większości z nich zastrzeżeń nie ma. Jak tylko te dokumenty w komplecie będą u nas, będzie to realizowane - zapowiedział prezydent.

- Rząd wrócił do normalnej uczciwej, rzetelnej procedury, która zawsze była realizowana, a którą chciał złamać - dodał.