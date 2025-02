Przełom ws. ukraińskich minerałów. Trump: Spotkam się z Zełenskim

Prezydent, który w poniedziałek spotyka się w Białym Domu ze swoim francuskim odpowiednikiem Emmanuelem Macronem, stwierdził, że porozumienie o minerałach, którego Waszyngton domagał się od Kijowa, jest "bardzo blisko".

Według słów Trumpa, Zełenski może przybyć do Białego Domu "w tym lub następnym tygodniu", aby je podpisać.

Wkrótce więcej informacji.

Rozmowa Zełenski - Trump. "Bardzo dobra"

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przeprowadził "dobrą rozmowę" z prezydentem USA Donaldem Trumpem i wyraził nadzieję, że Stany Zjednoczone będą kontynuować wsparcie dla Kijowa.



- Jeśli chodzi o Donalda Trumpa, to właśnie mieliśmy rozmowę. To była bardzo dobra rozmowa w ramach spotkania G7 pod przewodnictwem Kanady. Dziękujemy za zorganizowanie tego spotkania, wszyscy przywódcy byli obecni – powiedział w poniedziałek ukraiński prezydent na konferencji prasowej w Kijowie, zwracając się do obecnego tam premiera Kanady Justina Trudeau.

ZOBACZ: Donald Trump zaproszony do Polski. Padła możliwa data

- Mamy ogromną nadzieję, że Stany Zjednoczone będą kontynuować swoje wsparcie (dla Ukrainy), idąc za przykładem innych partnerów. Oczywiście nie możemy stracić tej jedności między Europą a Stanami Zjednoczonymi - oświadczył Zełenski.

Zełenski zwrócił się do Trumpa, który uczestniczył w spotkaniu G7, mówiąc, że jego siła "pomoże urzeczywistnić pokój poprzez siłę - pokój oparty na gwarancjach bezpieczeństwa ze strony Ameryki, Europy i wszystkich, którzy mogą bronić wojskowych, gospodarczych i politycznych gwarancji bezpieczeństwa".