- Jeżeli prezydent Putin zadzwoniłby do mnie, to oczywiście bym odebrał, bo zakładam, że to są ważne sprawy dotyczące polskiej polityki i polskiego bezpieczeństwa - mówił prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń". Dodał, że może nie byłby "zachwycony" takim telefonem, ale "nie chodzi o to, żeby robić tylko to, czym się jest zachwyconym".